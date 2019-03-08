Украина выбирает президента: главное за 8 марта

У кандидатов в президенты – праздничное настроение

Украина выбирает президента: главное за 8 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2d3/380/5c82d33803a5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2d3/380/5c82d33803a5c.jpg 2019-03-08T22:24:00+02:00 Политика У кандидатов в президенты - праздничное настроение

Дарили цветы и признавались в любви. Праздничное настроение 8 марта – у кандидатов в президенты. Вспоминали о достойных условиях оплаты труда женщин и повышение выплат при рождении ребенка.

Утром – спел жене и дочери. А потом дарил цветы и танцевал с женщинами, которые пришли на встречу с политиком в Черкасской области. Олег Ляшко обещает, сделает все, чтобы украинки чувствовали себя защищенными: увеличит пособие по уходу за ребенком до восьми тысяч гривен в месяц, а выплату при рождении – до 400-т тысяч. А чтобы молодые семьи быстрее устраивали жизнь, предлагает льготную ипотеку.

"Я в десять раз увеличу пособие по уходу за ребенком и в десять раз увеличу пособие по рождению ребенка, чтобы на эти деньги можно было купить квартиру или дом, а не скитались по съемным углам. Моя политика – чтобы у украинцев было больше детей, главное – чтобы люди имели возможности их ставить на ноги, кормить, ухаживать и чтобы они имели перспективу", – заявил Ляшко.

Дорогу – молодежи. Юлия Тимошенко предлагает ввести налоговые льготы предприятиям, которые берут на работу вчерашних студентов. Тогда, уверена политик, молодые специалисты не будут уезжать на заработки за границу. Дополнительный стимул для прилежных учеников – бесплатное образование.

"Образование от начального до высшего, так как в других успешных европейских странах, будет бесплатным, дети успешно сдадут экзамены по завершении базового образования и по соответствующим баллам пройдут, будут иметь бесплатное высшее образование, мы предоставим для всех предприятий, которые будут принимать на работу молодых специалистов после обучения, налоговые льготы", – заявила она.

С уважением к женщинам. Праздник 8 марта будет сохранен, даже несмотря на давление радикально настроенных активистов, выступающих за его отмену, – заявил Александр Вилкул на встрече с женщинами-предпринимателями и многодетными матерями. Вместо уничтожения праздников оппозиционер предлагает условия для самореализации женщин. В частности, создание для них новых рабочих мест с достойной зарплатой и повышение выплат при рождении ребенка: 100 тысяч гривен – за первого, 400 – за третьего и последующих.

"Дорогие, любимые, милые женщины, от всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 8-го марта! Вы самые любимые, самые лучшие, самые красивые, мы будем всегда 8-е марта праздновать, и никакие "вятровичи" нам не помешают это сделать. Кроме того, что женщина всегда дает жизнь, она всегда дает любовь. Женщины, на самом деле – лучшие переговорщики, и лучше всего могут договариваться. И я гарантирую, что, когда стану президентом, при мне министром иностранных дел будет женщина. С праздником, дорогие!" – заявил он.

Напомним, украинские политики в пятницу, весь день поздравляли женщин с праздником 8 Марта.

Так, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман на своих страницах в социальной сети Facebook разместили видеоролики, которые и стали своего рода "открытками" для украинок. На видео, в частности, фигурируют женщины, которые выполняют "мужскую" работу – военные, работницы заводов и т.д.

"С вами Украина была, есть и будет непобедимой. Давайте беречь наших берегинь!"– подписал свое поздравление президент Порошенко.

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