Украина выбирает президента: кандидаты начали говорить об изменениях в пенсионной и медицинской отраслях

Кандидаты на главный государственный пост продолжают раздавать обещания

Украина выбирает президента: кандидаты начали говорить об изменениях в пенсионной и медицинской отраслях 2019-02-06T23:13:00+02:00 Политика Кандидаты на главный государственный пост продолжают раздавать обещания

Реформы наше все. Кандидаты в президенты начали говорить об изменениях в пенсионной и медицинской отраслях. Более того: есть и такие, которые предлагают ввести ответственность за невыплату зарплат.

Пенсионная реформа. Юлия Тимошенко предлагает ввести накопительную систему. Каждому украинцу - собственный счет, на котором и будут храниться все отчисления. Депутат посчитала: за жизнь человек способен отложить втрое больше денег, чем получает от государства по действующим правилам. Такой арифметикой политик поделилась с жителями Днепропетровской области. Именно со своей малой родины Тимошенко и начала свой предвыборный тур.

"С первого дня работы человеку открывается в банке его собственный пенсионный счет. И всю жизнь, сколько человек работает, не в небо отправляются взносы, а именно на персональный счет человека, который гарантируется всеми золотовалютными резервами страны, всеми ресурсами государства. И когда человек выходит на пенсию, то он имеет счет, которым может распоряжаться сам", – заявила политик.

Александр Вилкул сегодня сконцентрировался на медицинской рефоме. Политик находится в Павлограде Днепропетровской области. С местными врачами и жителями поделился – сторонник страховой медицины. Верит: возможность человека выбирать медучреждение придаст отрасли конкуренцию и качество услуг.

"Закрытие больниц, платные медицинские услуги, срыв вакцинации и эпидемии болезней, которых не было в стране десятилетиями – это не реформа. Когда каждый бюджетник, каждый пенсионер и каждый ребенок получит страховку за счет средств государства, а каждый работающий на предприятии – за счет средств этого предприятия вне зависимости от формы собственности. И деньги тогда придут в медицину, и зарплаты тогда повысятся реально у врачей и у медперсонала", – отметил он.

Уголовную ответственность для чиновников за невыплату зарплат и пенсий. Такое новшество в Украине предлагает Валентин Наливайченко. Правила хочет прописать в "Кодексе социальной защиты". Об этом завил во время своего визита в Ровенскую область.

"Здесь, в вагоноремонтном депо, самое главное, что я услышал и увидел - лучший потенциал Украины - это люди. С такими людьми мы изменим страну, пойдем вперед и наведем порядок на родной земле", – отметил он.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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