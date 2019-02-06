Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина выбирает президента: кандидаты начали говорить об изменениях в пенсионной и медицинской отраслях

Вчера, 23:13

Кандидаты на главный государственный пост продолжают раздавать обещания

Украина выбирает президента: кандидаты начали говорить об изменениях в пенсионной и медицинской отраслях Политика Кандидаты на главный государственный пост продолжают раздавать обещания

Реформы наше все. Кандидаты в президенты начали говорить об изменениях в пенсионной и медицинской отраслях. Более того: есть и такие, которые предлагают ввести ответственность за невыплату зарплат.

Пенсионная реформа. Юлия Тимошенко предлагает ввести накопительную систему. Каждому украинцу - собственный счет, на котором и будут храниться все отчисления. Депутат посчитала: за жизнь человек способен отложить втрое больше денег, чем получает от государства по действующим правилам. Такой арифметикой политик поделилась с жителями Днепропетровской области. Именно со своей малой родины Тимошенко и начала свой предвыборный тур.

"С первого дня работы человеку открывается в банке его собственный пенсионный счет. И всю жизнь, сколько человек работает, не в небо отправляются взносы, а именно на персональный счет человека, который гарантируется всеми золотовалютными резервами страны, всеми ресурсами государства. И когда человек выходит на пенсию, то он имеет счет, которым может распоряжаться сам", – заявила политик.

Александр Вилкул сегодня сконцентрировался на медицинской рефоме. Политик находится в Павлограде Днепропетровской области. С местными врачами и жителями поделился – сторонник страховой медицины. Верит: возможность человека выбирать медучреждение придаст отрасли конкуренцию и качество услуг.

"Закрытие больниц, платные медицинские услуги, срыв вакцинации и эпидемии болезней, которых не было в стране десятилетиями – это не реформа. Когда каждый бюджетник, каждый пенсионер и каждый ребенок получит страховку за счет средств государства, а каждый работающий на предприятии – за счет средств этого предприятия вне зависимости от формы собственности. И деньги тогда придут в медицину, и зарплаты тогда повысятся реально у врачей и у медперсонала", – отметил он.

Уголовную ответственность для чиновников за невыплату зарплат и пенсий. Такое новшество в Украине предлагает Валентин Наливайченко. Правила хочет прописать в "Кодексе социальной защиты". Об этом завил во время своего визита в Ровенскую область.

"Здесь, в вагоноремонтном депо, самое главное, что я услышал и увидел -  лучший потенциал Украины -  это люди. С такими людьми мы изменим страну, пойдем вперед и наведем порядок на родной земле", – отметил он.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, видео, Тимошенко, наливайченко, вилкул, пенсионная реформа, затраты, медицинская реформа, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: кандидаты начали говорить об изменениях в пенсионной и медицинской отраслях". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки

Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация

Украина выбирает президента: главное за 6 февраля

Вчера, 21:28

ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов

Деоккупация Донбасса: в плане Сайдика есть выгодные для Украины компромиссы

Вчера, 10:30

Один из главных вопросов – проведение выборов в ОРДЛО, но есть способ решить эту проблему

Психологическая обработка и пропаганда: как ФСБ с Донбасса хочет влиять на выборы президента Украины

Вчера, 04:30

Спецслужбы РФ хотят воздействовать на желающих выехать на выборы на контролируемую Украиной территорию, говорит Тымчук

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Вчера, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной