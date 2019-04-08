Украина выбирает президента: кандидаты не могут договориться о месте и времени дебатов

Порошенко готов встретиться дважды, а Зеленский настаивает на последней пятнице перед голосованием

Украина выбирает президента: кандидаты не могут договориться о месте и времени дебатов 2019-04-08T21:49:53+03:00 Политика Порошенко готов встретиться дважды, а Зеленский настаивает на последней пятнице перед голосованием

Где и когда будут дебаты? Кандидаты не могут договориться о месте и времени встречи. Порошенко готов встретиться дважды перед вторым туром, а Зеленский настаивает на последней пятнице перед голосованием. Стадион или телевизионная студия, 14 или 19 апреля – выясняла корреспондент Екатерина Федотенко. Мы продолжаем цикл "Украина выбирает президента".

14 апреля на Олимпийском. Петр Порошенко в прямом эфире Итогов с Олегом Панютой в очередной раз приглашает Владимира Зеленского на дебаты.

"14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", – заявил Порошенко.

Оппонент с ответом не заставил себя ждать. Но простого согласия опять нет.

"19 апреля на НСК Олимпийский состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос", – заявил Зеленский.



В штабе Владимира Зеленского подтверждают, что к дискуссии готовы, исключительно за 2 дня до второго тура выборов. В штабе Порошенко отмечают – играть в догонялки не будут. Будут ждать 14 апреля на стадионе, а 19 в эфире "Общественного".

"Не исключено, что Порошенко может прийти 19 апреля и на НСК Олимпийский, но только в то время, когда он будет свободен от выполнения тех обязанностей, которые на него как на кандидата в президенты возлагает закон о выборах президента. А закон, еще раз подчеркиваю, требует обязательных дебатов на общественном телевидении", – говорит представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Собственно, представители общественного вещателя вообще против дебатов на стадионе. Сегодня на встрече с представителями штаба Владимира Зеленского к согласию так и не дошли. Говорят, по закону, дебаты должны состояться в стенах телеканала с 19 до 22 часов. Остальное – агитация.

"Вы претендуете именно на то время. Вот именно это делает дебаты, как такие, невозможными. Но любое шоу, пожалуйста, и любая политическая агитация", – говорит генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

Не дошли сегодня согласия стороны и по повторной сдаче анализов. Вчера Петр Порошенко заявил телеведущему Олегу Панюте: готов к проверке добровольной антидопинговой ассоциации. Советует это сделать и Владимиру Зеленскому.

"Я эти тесты пройду сразу. Считаю, что является чрезвычайно большой угрозой когда есть подозрение, что кандидатом, или даже президентом Украины, верховным главнокомандующим Украины может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость. И я подчеркиваю это для того, что в этом заинтересованы оба кандидата, и в этом заинтересован каждый украинец, который сделает осознанный выбор ровно через 2 недели", – заверяет президент Украины Петр Порошенко.

На такое предложение действующего президента – в штабе Зеленского ответили отказом.

"Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с процедурой. Если у кого-то есть сомнения, что они были недействительны, что были махинации, пожалуйста обращайтесь в соответствующие органы, пусть они выясняют", – заявил глава избирательного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов.

Также мы озвучили результаты опроса телеканала "Украина" – хотят ли украинцы дебаты Порошенко и Зеленского. Большинство опрошенных считают, что результат дебатов может повлиять на мнение избирателей перед вторым туром.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

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