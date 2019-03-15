Украина выбирает президента: кандидаты обещают смертную казнь за коррупцию и бесплатное образование

Кандидаты обещают усилить ответственность за коррупцию, способствовать развитию инфраструктуры, науки и судостроения

Украина выбирает президента: кандидаты обещают смертную казнь за коррупцию и бесплатное образование 2019-03-15T22:46:00+02:00 Политика Кандидаты обещают усилить ответственность за коррупцию, способствовать развитию инфраструктуры, науки и судостроения

Усилить ответственность за коррупцию, способствовать развитию инфраструктуры, науки и судостроения – топ темы кандидатов в президенты сегодня. Какие еще заявления делали – смотрите в нашем обзоре.

Ремонт и реконструкцию дорог – Петр Порошенко назвал приоритетом развития инфраструктуры государства. Об этом он заявил во время визита на Закарпатье. Говорит с каждым годом на обновление транспортных сетей выделяют все больше денег. В этом году в бюджете заложены рекордные 55 млрд гривен.

"Построены новые современные асфальтовые заводы, и в страну наконец пришли надежные иностранные, в том числе, автодорожные компании с современной мощной техникой. Начиная с 2017 года начали асфальт прокладывать даже в высокогорных селах, там раньше его никогда не было. На этот год для ремонта закарпатских дорог государственного и местного значения в государственном бюджете предусмотрена рекордная сумма – около 870 000 000 гривен. И я прослежу, чтобы каждая копейка из них тратилась с максимальной эффективностью", – заверил кандидат в президенты Украины Петр Порошенко.

Образование и наука – залог успешной страны, убеждена Юлия Тимошенко. Говорит, если раньше первенство страны определяли по количеству добычи нефти и газа, то теперь основная ценность – интеллект. Именно развитие науки и бесплатное образование станут стимулом для молодежи остаться работать в Украине.

"Сегодня вся добыча нефти дает в 7 раз меньше, чем инновации, которые продаются. Нам необходимо сделать это основным приоритетом не просто декларативным, а нам нужно собрать все наши организационные, все наши финансовые, все наши интеллектуальные возможности для того, чтобы построить структуру развития образования и науки – и построить все абсолютно факторы, влияющие на их поднятие и абсолютные сдвиги вперед", – заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Сокращение количества депутатов, госслужащих и смертную казнь за коррупцию. Такой путь выхода из кризиса в стране предлагает Олег Ляшко. Говорит, эти вопросы необходимо вынести на всенародный референдум уже в октябре. Считает, такие шаги заставят чиновников реально работать.

"Это и есть политическая реформа, которая нужна стране. Чтобы была ответственность, чтобы не грабили, чтобы не отпускали под домашний арест, и чтобы ходили на работу. Важно – это реальная ответственность за коррупцию. Смертная казнь за коррупцию. Сокращение численности депутатов. Механизмы ответственности. Не пришел 5 раз на работу – забрать мандат. Не работает – забрать мандат. Проводить чаще выборы. Механизм отзыва. Чтобы не ждать следующие 5 лет, чтобы выбрать депутатов. Чтобы Дамоклов меч ответственности висел, и тогда безразлично, какая система. А для чтобы побороть коррупцию, ключевое – это преодоление бедности", – говорит кандидат в президенты Украины Олег Ляшко.

Госзаказ и поддержку судостроителям обещает Александр Вилкул. Сегодня кандидат на Херсонщине. Побывал на церемонии спуска на воду отечественного танкера. Говорит, за последние пять лет объемы производства отрасли упали в 8 раз. Большинство предприятий не работают, а квалифицированные рабочие едут за границу на заработки.

"Каждый спуск судна на украинской верфи – это как чудо. Нашу страну превращают в кладбище заводов. После перезагрузки власти мы будем строить суда, самолеты, ракеты. Для этого обеспечим и госпрограмму, и госзаказ, снизу налоги и ставки по кредитам. Поддержим производителей на внешних рынках. Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением, судоремонтом мирового уровня, чтоб украинцы имели достойную работу с высокой заработной платой здесь на родине", – заявил кандидат в президенты Украины Александр Вилкул.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, сколько силовиков будут контролировать ход голосования на выборах президента в марте. Так, по его словам, больше 130 тысяч силовиков будут обеспечивать беспрепятственные выборы.

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