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Украина выбирает президента: кандидаты обещают снижение цен на квартплату и бесплатный проезд

Сегодня, 21:46

Кандидаты продолжают свои предвыборные турне по Украине

Украина выбирает президента: кандидаты обещают снижение цен на квартплату и бесплатный проезд Политика Кандидаты продолжают свои предвыборные турне по Украине

  

Вернуть бесплатный проезд льготникам, воздержаться от провокаций оппонентов и снизить цены на квартплату и лекарства обещали и призвали сегодня кандидаты в президенты. Они продолжают свои предвыборные турне по Украине. Смотрите обзор "Украина выбирает президента".

Не верить в социологию, а голосовать за собственные убеждения предлагает украинцам Олег Ляшко. Говорит, политические конкуренты много манипулируют рейтингами. Напоминает, в 2014 году в опросах ему отводили лишь 8 место. Но в конце концов он занял третье.

"Слушайте не социологию – слушайте свое сердце. Своих детей и услышьте меня. Мы идем на выборы, чтобы победить. Я не предам своих избирателей, я не предам миллионы украинцев, которые верят мне, которые поддерживают мою политику, и хотят жить достойно в родной стране. Наша сила в том, чтобы восстановит страну. Сделать ее сильной. Дать людям работу и зарплату. Нет сегодня большей проблемы у людей, чем стоимость тарифов, стоимость цен на лекарства, на коммуналку, на продукты питания. Я иду в президенты для того, чтобы восстановить экономику, чтобы после выборов изменить бюджет и поднять реальную зарплату учителям, врачам, социальным работникам! Пересчитать пенсии", – заявил кандидат в президенты Украины Олег Ляшко.

Единственный государственный язык – украинский. Единственный способ завершить войну на Донбассе – Минские договоренности. Дебютант президентской гонки Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов и призвал политиков, которым не понравится результат выборов, воздержаться от провоцирования конфликтов.

"Как бы все это не закончилось, я против того, чтоб кто-то за деньги или эмоционально или через какие-то медиа-ресурсы призывал людей к столкновениям, к выходам на майданы. Мы находимся в Украине, в очень свободной стране. Мы знаем результаты столкновений. Если вы видите глобальные нарушения, вы должны решать их в правовом поле. Через суды. Во втором туре в случае проигрыша – если я проиграл, значит я проиграл", – говорит кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Добровольцы и волонтеры способны изменить Украину – убеждена Юлия Тимошенко. Об этом политик заявила на заседании Координационного совета в День украинских добровольцев. Юлия Тимошенко подчеркнула: именно благодаря им 5 лет назад Украина сохранила свой суверенитет.

"Когда надо было при полном отсутствии армии защищать Украину, вы закрыли Украину своей жизнью. Только ваша внутренняя свобода, только ваше искреннее служение Украине, только ваша абсолютная внутренняя ответственность за Украину, за наше настоящее, будущее, за наш мир, за наших детей – призвала вас к этой уникальной миссии", – говорит кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и льготников хочет вернуть Александр Вилкул. Сегодня оппозиционер в Николаеве. Отмечает – в пределах госпрограммы обеспечит украинцев комфортными трамваями, автобусами и троллейбусами отечественного производства. Так украинские предприятия будут получать заказы, а работники – работу с достойной зарплатой.
 
"Людей опять обманывают. Лишение пенсионеров и льготников права на бесплатный проезд взамен на так называемую "монетизацию" – это такой же обман, как монетизация субсидий на ЖКХ. Обещают немножко денег, чтоб потом отобрать их через повышение цен на ту же коммуналку и продукты питания. Причем эту аферу будут проводить за деньги городов, которых и так ни на что не хватает. После перезагрузки власти я гарантирую бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров и для всех льготников", – обещает кандидат в президенты Украины Александр Вилкул.

Успешное объединение. Поддержка Евгения Мураева добавила Александру Вилкулу дополнительного рейтинга. Об этом свидетельствует последний соцопрос фонда "Украинская политика". Сейчас кандидатуру оппозиционера поддерживает более 9 процентов опрошенных. Зато их экссоратник Юрий Бойко позиции потерял и имеет не более 8 процентов.

"Юрий Бойко демонстрирует сегодня медленное снижение своих позиций по мере того, как к гражданам доходит информация о расколе, или разводе в среде оппозиционного блока. И второй момент – в силу эмоциональной окрашенности выбора. Когда Мураев – достаточно весомая фигура, раскрученная медийно, заявляет о своей поддержке Вилкула", – объясняет политолог Кость Бондаренко.

Отметим, что до дня выборов осталось менее трех недель и у многих украинцев могут возникнуть вопросы относительно участия в голосовании. Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег выборы, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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