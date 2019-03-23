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Украина выбирает президента: кандидаты продолжают предвыборные туры по городам Украины

Сегодня, 23:25

Кандидаты на главное кресло страны продолжают раздавать предвыборные обещания

Украина выбирает президента: кандидаты продолжают предвыборные туры по городам Украины Политика Кандидаты на главное кресло страны продолжают раздавать предвыборные обещания

Кандидаты в президенты продолжают предвыборные туры по городам Украины.

Повышение зарплат и пенсий – увеличит потребительскую способность украинцев и в итоге поможет росту экономики – уверен Олег Ляшко. Он сегодня в Киевской области. Говорит, если улучшится благосостояние украинцев - они исправнее будут платить за коммунальные услуги. Сейчас же они едва сводят концы с концами.

Внеблоковый статус Украины – единственный путь к окончанию войны на востоке. Закрепить такие изменения в Конституции предлагает Александр Вилкул. Определиться, говорит, надо на всенародном референдуме. Вопрос мира обсудил с избирателями в Луганской области. Несмотря на непогоду, на встречу с кандидатом пришло около двух тысяч человек. Оппозиционер подчеркивает – имеет четкий план действий – как обеспечить мир и достойные условия жизни для украинцев.

"Я обязательно, став президентом, вынесу на референдум новый проект Конституции. И в Конституции обязательно будет внеблоковый нейтральный статус нашей страны. Потому что это единственный возможный путь, как остановить войну. Нам необходимо восстановить наши экономические позиции. Какая разница: мы производим товар, мы производим его на юг, на север, на запад или на восток. Если приходят деньги и мы платим достойную заработную плату нашим трудящимся, кормим наши семьи и создаем будущее нашим детям", – заявил он.

Поддержка пожилых людей – одна из приоритетных задач власти – считает Петр Порошенко. Сейчас он на Буковине. Говорит – украинцы, которые много работали, однако имели низкую зарплату – сейчас получают минимальные пенсии. И государство о них не забывает – ввело компенсации.

"И уже сейчас, по состоянию на 23 марта, 95 процентов пенсионеров по стране, которые получают минимальную пенсию – получили сумму компенсации. За 2 месяца она составит 2410 грн каждому, 1205 в марте и 1205 в апреле. И будем стараться так делать постоянно. Поддержка тем, кто получает минимальную пенсию. На Буковине это 54 тысячи человек. Из них – 51 с половиной – эти пенсии уже получили. Остальное будет сделано в понедельник", – заявил он. 

Ранее Порошенко рассказал, за счет чего удалось повысить пенсии и выплатить компенсации.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для людей, получающих минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

Смотрите видео: Порошенко рассказал, как остановить войну на Донбассе, и когда Украина сможет вступить в НАТО и ЕС:

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