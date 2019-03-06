Украина выбирает президента: кандидаты продолжают раздавать обещания

Украинцам обещают кредиты для запуска бизнеса под три процента годовых и уменьшение числа нардепов

Украина выбирает президента: кандидаты продолжают раздавать обещания 2019-03-06T22:28:00+02:00 Политика Украинцам обещают кредиты для запуска бизнеса под три процента годовых и уменьшение числа нардепов

Кредиты для запуска собственного бизнеса под три процента годовых и уменьшение количества народных избранников. Кандидаты в президенты и продолжают раздавать обещания украинцам.

Неизменная тройка лидеров. Соцопрос, который заказал фонд "Украинская политика", определил главных претендентов на президентское кресло. Лидирует Владимир Зеленский, у него 20,5 процентов голосов тех, кто уже точно определился с кандидатом. На втором и третьем месте – Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Разница между ними – менее полпроцента. Далее идут Анатолий Гриценко и Олег Ляшко. У лидера "Радикальной партии" – более 10 процентов. Александра Вилкула поддерживает почти 9 процентов опрошенных, а его экс-коллегу по партии Юрия Бойко – около семи с половиной.

Опрос с 25 февраля 3 марта проводил Институт маркетинга и консалтинга по заказу фонда "Украинская политика" во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошены 2038 респондентов методом телефонного интервью.

Будущее Украины – в руках молодежи, – убеждена Юлия Тимошенко. Она – в Виннице, на встрече с молодежными организациями. Говорит, чтобы меньше выезжали за границу – надо предложить лучшие перспективы дома. В частности, предоставить льготы на приобретение жилья и выплачивать разовую помощь, когда рождается ребенок. От 50 тысяч – за первого и до 150 – за третьего и последующих. Для запуска собственного бизнеса предлагает предоставлять кредиты под три процента годовых.

"Кредит такой предоставляется банком без залога потому, что банк берет полный патронат над воплощением в жизнь этого бизнес-проекта. Это долгосрочные кредиты, до десяти лет и они будут, как и все другие кредиты в Украине не выше трех процентов годовых. То есть, залог не нужен, потому что это под страхование делается, банк сопровождает для того, чтобы дать возможность встать на ноги. Это будет общая, абсолютная общая система, к которой сможет обратиться каждый человек в Украине", – заявила она.

Одного увольнения главы "Нафтогаза" мало. Вернуть государству 46 млн долларов премий, выплаченных сотрудникам компании за победу над "Газпромом" в Стокгольском суде, требует Олег Ляшко. Он – в Черкасской области. Несмотря на то, что правительство решило не продлевать контракт с главой "Нафтогаза", Ляшко отмечает – надо вернуть деньги. И предлагает законодательно уменьшить разрыв между минимальным и максимальным окладом.

"А деньги где, украденные у украинцев деньги? По шесть миллионов гривен зарплаты каждый месяц и 1,5 миллиарда премия. Поэтому уволить его с должности мало. В тюрьму посадить, пока не вернет выведены в оффшоры деньги. И он, и руководство "Нафтогаза". Они незаконно влезли в карман каждого человека, обокрали, люди платят себе космические тарифы, чтобы они себе миллиардные премии выписывали. Не может быть такого, что у миллионов пенсионеров 1,5 тысячи гривен пенсия, учителя, врачи по 2-3 тысячи получают зарплату, а они себе – "космические "по полмиллиона, миллион, пять миллионов зарплату, миллиардные премии и говорят, что это нормально. Разрыв между минимальной зарплатой и максимальной в Украине должен быть не более, чем в 5 раз", – заявил он.

Собственное жилье по доступным ценам. Александр Вилкул сегодня занимался квартирным вопросом. Говорит - сейчас в очереди на собственные квадратные метры минимум 2,5 миллиона украинцев. Люди жалуются – чтобы самостоятельно накопить на квартиру нужно как минимум 30 лет. Ипотечные программы в основном не работают или дорогие. Вилкул говорит – имеет опыт в строительной отрасли и знает как решить проблему.

"Последние пять лет строятся в основном особняки для разжиревших мародеров от власти. А простые люди остались без возможности купит квартиру. Колоссальные проценты банков, зарплаты упали. Я восстановлю все госпрограммы строительства доступного жилья, 10-летние льготные кредиты, максимум под 3% годовых в гривне. По этой программе будем строить не менее 100 тысяч новых квартир в год, новых квартир. Мы уже делали это в 2010-2013 году, сделаем сразу после нашей победы", – отметил он.

Уменьшить количество народных депутатов и лишить их неприкосновенности предлагает Валентин Наливайченко. Своими планами политик поделился с работниками Малиновского стеклозавода в Харьковской области. Говорит: залог сильной экономики – увеличение собственного производства.

Напомним, ЦИК снова увеличила расходы на выборы президента Украины.

Отметим, Нацполиция сообщила о количестве нарушений в ходе предвыборной кампании.

Также смотрите, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город:

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