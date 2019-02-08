Украина выбирает президента: кандидаты продолжают свои турне по регионам

Претенденты на пост президента обсудили важные для украинцев темы - от проблем в медицине до развития бизнеса

Украина выбирает президента: кандидаты продолжают свои турне по регионам 2019-02-08T23:59:00+02:00 Политика Претенденты на пост президента обсудили важные для украинцев темы - от проблем в медицине до развития бизнеса

От истории Украины – к будущему государства. От проблем в медицине – до развития бизнеса. Такие полярные темы сегодня нарушили кандидаты в президенты. Они продолжают свои турне по регионам.

53 000 больных корью. В прошлом году в Украине инфекцию подхватило больше людей, чем во всех странах Европы вместе взятых. Это официальная статистика Всемирной организации здравоохранения. Главная причина – низкий уровень вакцинации. В Радикальной партии считают – ответственность лежит не только на гражданах, но и на Минздравоохранения. Ведь вакцины от кори, говорит Олег Ляшко, не найти. Не работает, по словам депутата, и программа борьбы с туберкулезом.

"Вопрос и цена вопроса – миллионы украинцев, которые сегодня лишены возможности лечиться. Дорогие лекарства, недоступна медицина, закрытие ФАПов в селах, закрытие больниц. У ребенка 39 температура, звонят на скорую, а они говорят, мол, идите к своему семейному врачу. В III тысячелетии в Украине умирают от гриппа, от кори. Нигде такого уже в мире нет. Поэтому мы предлагаем начать с наведения порядка с ценами на лекарства, введения страховой медицины, и увеличения зарплат. Чтобы врач, который 8 лет учится, не получал 4 – 5 тысяч гривен зарплату", – заявил кандидат в президенты Украины Олег Ляшко.

Уменьшение налоговой нагрузки – залог развития малого и среднего бизнеса. Так считает Юлия Тимошенко. Сегодня политик В Черкасской области. Общается с местными предпринимателями.

"Нам надо снизить налоги. За счет снижения налогов – ввести медицинское страхование. Если люди не работают, пенсионеры, несовершеннолетние дети, которые имеют ограниченные возможности, нетрудоспособные... Во всех странах мира медицинскую страховку оплачивает государство. Если мы построим такую ​​систему, мы получим в три раза больше расходов на систему здравоохранения", – заявила кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

75-я годовщина освобождения Никополя от фашистских захватчиков. Вместе с жителями города память погибших почтил Александр Вилкул. Говорит, интересуется и уважает историю, и является противником сноса памятников. Борьбу с радикализмом считает одной из главных задач власти.

"У меня один дед дошел до Берлина, второй закончил войну в Праге. И для меня, как для миллионов украинцев, праздник – это все, что связано с Великой Отечественной войной, с нашей победой над фашизмом. Мы сохраним правду, мы сохраним память о великих подвигах солдат-освободителей. А радикализм мы остановим. Жестко, но по закону", – говорит кандидат в президенты Александр Вилкул.

Пожизненное заключение и конфискация имущества. Такое наказание для коррупционеров предлагает Валентин Наливайченко. Считает, что украинское законодательство требует изменений. Предложил расширить полномочия НАБУ и передать бюро базы данных всех спецслужб. Главным политик считает полноценный старт работы антикоррупционного суда.

"Самое главное, чтобы антикоррупционный суд имел полномочия в публичных процессах, при открытых судебных процессах рассматривать дела, выносить приговоры. И заключить надо международные соглашения о признании за рубежом решений антикоррупционного суда Украины. Особенно, в части возврата украденного или розыска коррупционеров, которые убегают за границу", – заявляет кандидат в президенты Валентин Наливайченко.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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