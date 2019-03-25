Украина выбирает президента: главное за 25 марта

Претенденты на главный пост страны раздают последние обещания

Украина выбирает президента: главное за 25 марта 2019-03-25T22:12:00+02:00 Политика Претенденты на главный пост страны раздают последние обещания

Честное голосование, справедливые зарплаты и мотивация для молодежи оставаться в Украине. До выборов осталось 6 дней. Кандидаты в президенты проводят последние встречи с избирателями перед днем ​​тишины и раздают последние обещания.

Провести справедливые, прозрачные выборы и обеспечить честный подсчет голосов. Главная задача на сегодня. Заявил Петр Порошенко на встрече с киевскими студентами. По его словам, несмотря на гибридную войну, Кремль не оставляет попыток расшатать ситуацию в стране изнутри.

"Путин не смирился с поражением своих планов. Из Кремля сейчас поступила команда готовить провокации. Силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотели бы перевести в формат уличных столкновений. Это уже ни для какого-то кандидата, это уже попытка сорвать выборы. Их цель – чтобы в Украине пролилась кровь. Украинская кровь. И только абсолютно профессиональные действия большинства из правоохранительных органов ломают этот сценарий", – заявил он.

Восстановить промышленность, создать новые рабочие места и так стимулировать экономику – предлагает Юлия Тимошенко. Политик убеждена: чтобы украинцы не уезжали из страны, следует создать достойные условия труда. А еще ввести обязательное медицинское страхование, изменить кредитную и налоговую системы. Особое внимание – молодежи.

"Каждый человек, если захочет, сможет пойти и взять микрокредит под контролем банка, так как это во всем мире, без залога под 3% годовых, под абсолютно утвержденный банком бизнес план и работать целыми командами. У нас, чтобы купить квартиру надо заплатить первый взнос 30-35%. Этого нет не только у молодежи, в любой семье этого нет. Для этого надо переходить на европейскую модель, на 20 и более лет", – заявила Тимошенко.

Максимум в семь раз. Такой должна быть разница между минимальной и максимальной зарплатой в Украине считает Олег Ляшко. Сегодня он на Волыни. Политик говорит: заработанное руководители госпредприятий должны получать только тогда, когда отсутствуют долги перед рядовыми работниками.

"Сами поляки в шоке, они смотрят, что зарплата их поляка, главы "Укравтодора" больше, чем премьер-министра Польши. Это вообще нонсенс. Если у тебя в "Автодоре" работяга не получает зарплату с декабря месяца, ты не имеешь права, как руководитель, получать зарплату. Не может быть такого, что 6000 гривен средняя зарплата в Украине, а они себе миллионные зарплаты каждый месяц получают. За чей счет? За счет каждого человека, залезли в карманы, ограбили. Прекращу этот бардак и наведу порядок в оплате труда руководителей государственных компаний и государственных чиновников", – заявил Ляшко.

Не допустить фальсификации на выборах – обещает Александр Вилкул. Сегодня он встречался в Киеве с руководителями областных избирательных штабов. Говорит: "Оппозиционный блок" тщательно следит, чтобы голосование было максимально прозрачным, а все факты нарушений передавали международным наблюдателям.

"Власть понимает, что мы единственная реальная оппозиция, и включила против нас всю репрессивную машину. Но народ уже разобрался, кто настоящая оппозиция. Объединение с Мураемым, поддержка других политических сил укрепила мои шансы на выход во второй тур, а значит – на победу. Я благодарю нашу команду, миллионы украинцев, которые нас поддерживают. Мы будем защищать каждый голос, будем бороться за выбор людей, перезагрузку власти, для того чтобы жить в мирной и богатой стране", – отметил он.

Накануне Александр Вилкул встретился с жителями Константиновки Донецкой области. По мнению нардпера, первоочередным для города является восстановление нормального водоснабжения, в частности со стороны водоканала "Северский Донец – Донбасс" полностью заменить все сети до города Константиновка и сети в самой Константиновке, восстановить брошенный канал "Днепр – Донбасс".

Напомним, ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.

Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.

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