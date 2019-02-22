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Украина выбирает президента: полицейские отрабатывают провокации на участках по-европейски

Сегодня, 21:11

К охране общественного порядка 31 марта привлекут 60 000 полицейских

Украина выбирает президента: полицейские отрабатывают провокации на участках по-европейски Политика К охране общественного порядка 31 марта привлекут 60 000 полицейских

Разорвали бюллетени, опрокинули ящики, устроили драку – сценарии возможных нарушений и провокаций на участках отрабатывают полицейские. Опыт перенимают у европейских коллег, но учитывая наши реалии. Для достоверности создали макет настоящего избирательного участка. Как прошла тренировка, видела корреспондент Мария Петрик. Она продолжает цикл – "Украина выбирает президента".

Вместо работы полицейским Валерий Волк сегодня режиссер. Это не начало детективного сериала – это тренировка команды сотрудников полиции, которые выйдут на стражу в день выборов.

Все в режиме реального времени. Кабинки для голосования, ящики для бюллетеней, сосредоточенные наблюдатели, работает избирательная комиссия. Именно ее председатель в случае конфликтной ситуации должен обратиться в полицию.

Если ничего противозаконного не произойдет – полицейские будут следить за порядком у участков. Сегодня же на воображаемой избирательной площадке произошло нарушение.

Посетитель участка ведет себя агрессивно. Дальше – разбор полетов. Актер – не доиграл... А вот полицейские с задачей справились.

Похвалу от инструктора заслужил работник полиции Денис. Он на прошлых выборах тоже следил за общественным порядком на участках. Главное, говорит, оставаться спокойным и быть готовым к различным ситуациям.

"Самое тяжелое – общаться с лицами, которые находятся в опьянении, наркотическом или алкогольном. Когда человек не ориентируется в пространстве и времени, и вообще не понимает с кем общается", – говорит полицейский Денис Ширинский.

Быть готовым надо и к избирателю в плохом настроении. По сценарию, одного из посетителей члены комиссии не находят в списках. Взрывается скандал. Правда, конфликт уладили быстро и без применения силы.

"Мы приучаем полицейских работать в таких стрессовых ситуациях. Чем больше сценариев полицейский проходит, тем лучше он адаптируется к этой стрессовой ситуации", – объясняет инспектор тренингового центра полиции Киева Валерий Вовк.

Прекратить правонарушение, прекратить конфликт, установить свидетелей, сохранить доказательства, подготовить материалы. Опыт таких тренингов украинские полицейские принимают от европейских. Однако часто сами придумывают себе задачу, обыгрывают ситуации.

"Может быть возгорание на участке, конфликты на участке, минирование участков. Неизвестные лица пытаются прорваться на участок. Мы берем ситуации наиболее вероятные, которые могут произойти", – говорит начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Но чтобы минимизировать количество правонарушений к охране общественного порядка 31 марта привлекут 60 000 полицейских.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ.

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Тег выборы, ЦИК, участки, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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