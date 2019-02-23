Украина выбирает президента: политики и чиновники сошлись в жарких дискуссиях

Кандидаты посетили спецпроект канала Украины "Главная тема. Выбор"

Украина выбирает президента: политики и чиновники сошлись в жарких дискуссиях 2019-02-23T21:57:00+02:00 Политика Кандидаты посетили спецпроект канала Украины «Главная тема. Выбор»

Цены на газ, субсидии и их монетизация. Кандидаты в президенты посетили спецпроект канала Украина "Главная тема. Выбор". Отныне он каждую пятницу выходит в прямом эфире. В жарких дискуссиях сошлись политики и чиновники. Реально ли снизить цены на газ, откуда брать деньги на коммунальные услуги, если пенсия ниже суммы в платежках, а субсидию отменили. И поможет ее монетизация ?!

"Главная тема. Выбор "- в прямом эфире. Сверхважные, актуальные социальные проблемы теперь каждую пятницу на этой площадке будут обсуждать чиновники, эксперты и, конечно, претенденты на главное кресло страны. Однако – никакой агитации.

Одна из самых острых тем – субсидии. Гость студии Олег Ляшко, посмотрев сюжет о людях, которым отменили помощь государства на оплату коммунальных услуг, – сразу идет в наступление. Говорит – у большинства украинцев суммы в платежках выше зарплаты или пенсии.

В свою очередь, представитель Минсоцполитики Виталий Музыченко говорит, количество получателей субсидий действительно сократили. Объясняет почему.

"Из того количества получателей субсидий, которые получали ее в прошлом году, как ни странно, но полтора миллиона трудоспособных лиц декларировали отсутствие доходов. Это означает, что они не платили социального взноса, и не были застрахованы в системе социального обеспечения ", – отмечает он.

На начало года долг украинцев за коммунальные услуги составил – почти 56 миллиардов гривен. И он будет расти, если власть немедленно не вмешается.

"Надо сделать так, как в большинстве стран Европы. Все, что выше – если цена на коммуналку больше 20% твоего дохода, компенсируется из государственного бюджета за счет субсидий. Конечно субсидии должны получать не богачи, не так как у нас сегодня - 3 млн получают минимальную зарплату и платят как миллионеры, которые получают космические зарплаты. Поэтому изменение системы налогообложения зарплат чрезвычайно важно. Я предлагаю отменить налог на минимальную зарплату", – заявил Олег Ляшко, кандидат в президенты Украины.

Юлия Тимошенко принесла в студию платежки за тепло. Говорит, внимательно их изучила и убедилась: цифры в них – несправедливы.

"За одну и ту же квартиру всего за год люди стали платить вдвое больше, только за год", – говорит она.

Представитель Минсоцполитики объясняет, что раньше цены были ниже, но это вредило бюджету. Потому государству приходилось субсидировать убыточный Нафтогаз. Да и сейчас доходы украинцев растут быстрее, чем стоимость коммунальных услуг.

"Начиная с 2017 года мы совершенно четко можем сказать: цены на природный газ выросли на 23,5%. За этот же период средний размер пенсий вырос почти на 40%, а средняя заработная плата – более чем на 30%.", – заявил представитель Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Юлия Тимошенко – непреклонна. Говорит: 8,55 за куб газа – непосильная цена для украинцев.

"С транспортировкой, добычей, налогами и 30% прибыли, чтобы жила и развивалась отрасль, и можно было больше добывать газа, это цена 3,50 за кубометр. Мы сегодня добываем на государственных предприятиях 16,4 млрд кубических метров, а потребляет население и бюджетная сфера 15,7 -15,8 млрд кубических метров. У нас даже запас еще есть", – заявила Юлия Тимошенко, кандидат в президенты Украины.

Спасет ли ситуацию монетизация субсидий? Об этом в студии говорили с Александром Вилкулом. Он уверен, правительству стоило бы пересмотреть систему начисления субсидий. Все решило бы снижение тарифов для населения.

Во время эфира зрители голосовали в соцсетях: оставить субсидии такими, какие они есть сейчас, в виде льготы, или получать живые деньги. 58 процентов выбрали первый вариант. Виталий Музыченко результаты принимает во внимание, но говорит – новая система заставит потребителей более экономными

"Каждое хозяйство будет получать наличные средства при назначении субсидии до 31 декабря. Это означает, что все средства, которые сэкономят граждане за счет эффективного, рационального использования энергоресурсов – остаются у них. При такой системе потребитель мотивирован потреблять энергоресурсы рационально", – заявил он.

Алексанр Вилкул в эффективность монетизации не верит.

"Сначала повысили цену на газ в 10 раз. Сказали, заплатят только богатые, бедные получат субсидии. Так? Нет, не так, обман. Льготы заберут, дадут немного денег. Эти же деньги отберут через два месяца путем повышения цен на продукты питания и на коммунальные тарифы. Итог – не будет ни льгот, ни денег", – убежден кандидат.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.

6 февраля Кабинет министров одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что выплаты начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать". Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":

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