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Украина выбирает президента: политологи озвучивают риски дестабилизации во время избирательной кампании

Сегодня, 23:15

До выборов президента Украины осталось 18 дней

Украина выбирает президента: политологи озвучивают риски дестабилизации во время избирательной кампании Политика До выборов президента Украины осталось 18 дней

Сеяние недоверия, активизация силовых группировок и возмущение людей. Таковы основные риски дестабилизации ситуации накануне выборов озвучивают политологи.

Эти выборы станут самыми грязными в истории Украины. Фальсификации приобретут неслыханные масштабы. Такие крайне не оптимистические прогнозы активно вкладывают в головы украинцам. Преимущественно через соцсети. Политологи говорят: ситуацию нагнетают умышленно. Потому что некотором политсилам это даст возможность маневров после вероятного поражения.

"Это технологический момент. Они готовятся к тому, что их кандидат не пройдет во второй тур, но они будут иметь повод для того, чтобы делать заявления, обращаясь как к гражданам Украины, да и что очень важно – к международному сообществу с тем, что, видите, все было сфальсифицировано, мы заблаговременно предупреждали. У нас были одни рейтинги, а по результатам первого тура мы получили другие", – объясняет Игорь Рейтерович, руководитель политических программ ГО "Украинский центр общественного развития"

Это может существенно повлиять на подведении итогов голосования или вообще привести к непризнанию выборов. Еще один существенный риск – активизация силовых гражданских группировок. Они уже открыто заявляют о своем весе в избирательном процессе. И отдельные политсилы, вероятно, используют их для создания управляемого хаоса.

"Они где-то каким-то образом самоорганизуются, они где-то каким-то образом достают это оружие или спецсредства. И, собственно, используют их по своему усмотрению. Риски нарушения общественного порядка, риски безопасности", – говорит Юрий Григоренко, адвокат.

"И скандалы, и драки, конечно, люди будут бояться идти голосовать, что в конце концов приведет к снижению явки на этих выборах", – считает Юрий Подорожный, эксперт ГО "Украинский центр общественного развития".

Существует риск, что она опустится до шестидесяти процентов, прогнозируют эксперты. Тогда как в середине двухтысячных было более 80-ти. На мнение избирателей могут повлиять и технологии проплаченных митингов.

"Есть надежда, что как раз таки в этой избирательной кампании проплаченные митинги, как и подкуп избирателей, будут дискредитированы. В то же время действительно – откровенно и правдиво – часть кандидатов рассчитывает как раз таки на силовые сценарии, на уличные протесты", – говорит Николай Давидюк, директор аналитического центра "Политика".

Но политологи надеются, что большинство граждан не поддастся на провокации.

"У нас есть большой масштабный кризис доверия к политическим элитам, ко всем политикам. Поэтому за конкретного политика выходить не будут. Но есть достаточно агрессивно настроенное меньшинство. Если присоединятся другие политические группировки, то это уже будет серьезно", – считает Владимир Фесенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента".

И здесь уже дело за правоохранителями. Они должны не допустить выхода ситуации за пределы дозволенного. Сами же избиратели должны тщательно анализировать любые призывы и взвешивать их последствия.

Отметим, что до дня выборов осталось менее трех недель и у многих украинцев могут возникнуть вопросы относительно участия в голосовании. Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег выборы, видео, политологи, дестабилизация, фальсификации, риски, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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