Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина выбирает президента: Порошенко и Зеленский встречаются с Макроном

Сегодня, 20:33

Главная интрига – пересекутся ти там кандидаты друг с другом, и почему пригласили сразу обоих


Оба кандидата – Петр Порошенко и Владимир Зеленский – сегодня в Париже, где встречаются с президентом Франции Эмманюэлем Макрона. Главная интрига – пересекутся ли там кандидаты друг с другом, и почему собственно пригласили сразу обоих – на месте выяснял корреспондент "Радио Свобода" Григорий Жигалов.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко – участники второго тура украинских президентских выборов – гости французского лидера Эммануэля Макрона. Беспрецедентная история для украинской политики. Удивлены и французские СМИ. Украинские же обсуждают, устроят ли оба политика дебаты в коридорах Елисейского дворца.

Но шансов пересечься не было даже у команд, которые готовят визиты. Владимира Зеленского ждали во дворце на три часа дня, а Петра Порошенко в шесть вечера.

За два часа до встречи Владимир Зеленский поправляет галстук в холле отеля и допивает кофе. Отсюда во дворец – несколько минут. Поэтому Зеленский в сопровождении группы поддержки идет на рандеву пешком.

Минимум формальностей. Встреча Макрона и Зеленского в неформальной атмосфере. Как пишет местное издание "Ле Монд" – в Елисейском дворце хотят больше знать о взглядах Зеленского. В частности, в Париже не в восторге от идеи расширить Нормандский формат. 

"Очень классная, теплая атмосфера. Очень встреча была конструктивной. Я увидел перед собой действительно лидар объединенной Европы. Мне понравилось", – прокомментировал встречу с Макроном Зеленский. 

Также он добавил, что в ходе разговора обсуждались "наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины".
 
В отличие от Владимира Зеленского, другого участника гонки, действующего президента Петра Порошенко – встречают с участием Республиканской гвардии. А еще – открывают для журналистов внутренний дворик президентского дворца.

Для Петра Порошенко это уже вторая остановка за сегодня – несколькими часами ранее он встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Его посыл - на кону безопасность не только Украины, но и всей Европы.

"Сразу же после президентских выборов я готов буду и при поддержке госпожи канцлера и господина президента Макрона инициировать саммит в нормандском формате для того, чтобы не терять ни дня времени и обсудить на саммите нормандского формата и освобождения заложников, и украинских военнопленных. Также обсудить форматы голубых касок. Надо бороться за голоса избирателей, надо начертить очень важную программу, и именно этим сейчас мы и занимаемся, для того чтобы иметь дебаты, для того чтобы украинцы не покупали кота в мешке", – заявил Порошенко.

Во встречах с участниками предвыборной гонки – ничего исключительного, говорят в Париже. К примеру, перед парламентскими выборами в Израиле французский президент принимал у себя лидера израильской оппозиции. Поэтому во французском столице хотят и сами понять – к чему готовиться после выборов в Украине. И напомнить – Украина для Франции не просто далекий сосед.

Детали парижских встреч из первых уст – смотрите в выпуске в 23:00 на телеканале "Украина". Ожидаем, что Петр Порошенко выйдет с нами на связь.

Напомним, Зеленский рассказал о своей встрече с Макроном. Шоумен и президент Франции "поговорили о жизни, о главном" и об освобождении Донбасса.

Также мы писали, что Эммануэль Макрон встретится и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, сегодня также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.


Кроме того, как уже писали, в немецкой фракции ХДС/ХСС ожидают от Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег президент, Порошенко, дебаты, Меркель, Зеленский, рандеву, Макрон

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: Порошенко и Зеленский встречаются с Макроном". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мне понравилось: Зеленский рассказал о своей встрече с Макроном

Сегодня, 19:43

Шоумен и президент Франции "поговорили о жизни, о главном" и об освобождении Донбасса

Зеленский встретился с Макроном в Париже: появилось видео

Сегодня, 18:07

На странице избирательного штаба Зеленского в Facebook выложили видеофрагмент переговоров в Елисейском дворце

ЦИК утвердила порядок выступлений Зеленского и Порошенко в теле- и радиоэфире НОТУ

Сегодня, 19:55

Эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета

Зеленский назвал время и место дебатов с Порошенко

Сегодня, 19:43

Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут на НСК Олимпийский

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Тимошенко о перепалке Зеленского-Порошенко

Украинские военные вошли в Горловку: в ООС дали ответ

Порошенко без приглашения пришел на эфир "Право на власть"

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Радикальная люстрация: Украине предлагают уволить всех судей

Чиновницы из Киева самодовольно засветились на Мальдивах
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать