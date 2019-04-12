Украина выбирает президента: Порошенко и Зеленский встречаются с Макроном
Главная интрига – пересекутся ти там кандидаты друг с другом, и почему пригласили сразу обоих
Оба кандидата – Петр Порошенко и Владимир Зеленский – сегодня в Париже, где встречаются с президентом Франции Эмманюэлем Макрона. Главная интрига – пересекутся ли там кандидаты друг с другом, и почему собственно пригласили сразу обоих – на месте выяснял корреспондент "Радио Свобода" Григорий Жигалов.
Владимир Зеленский и Петр Порошенко – участники второго тура украинских президентских выборов – гости французского лидера Эммануэля Макрона. Беспрецедентная история для украинской политики. Удивлены и французские СМИ. Украинские же обсуждают, устроят ли оба политика дебаты в коридорах Елисейского дворца.
Но шансов пересечься не было даже у команд, которые готовят визиты. Владимира Зеленского ждали во дворце на три часа дня, а Петра Порошенко в шесть вечера.
За два часа до встречи Владимир Зеленский поправляет галстук в холле отеля и допивает кофе. Отсюда во дворец – несколько минут. Поэтому Зеленский в сопровождении группы поддержки идет на рандеву пешком.
Минимум формальностей. Встреча Макрона и Зеленского в неформальной атмосфере. Как пишет местное издание "Ле Монд" – в Елисейском дворце хотят больше знать о взглядах Зеленского. В частности, в Париже не в восторге от идеи расширить Нормандский формат.
"Очень классная, теплая атмосфера. Очень встреча была конструктивной. Я увидел перед собой действительно лидар объединенной Европы. Мне понравилось", – прокомментировал встречу с Макроном Зеленский.
Также он добавил, что в ходе разговора обсуждались "наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины".
В отличие от Владимира Зеленского, другого участника гонки, действующего президента Петра Порошенко – встречают с участием Республиканской гвардии. А еще – открывают для журналистов внутренний дворик президентского дворца.
Для Петра Порошенко это уже вторая остановка за сегодня – несколькими часами ранее он встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Его посыл - на кону безопасность не только Украины, но и всей Европы.
"Сразу же после президентских выборов я готов буду и при поддержке госпожи канцлера и господина президента Макрона инициировать саммит в нормандском формате для того, чтобы не терять ни дня времени и обсудить на саммите нормандского формата и освобождения заложников, и украинских военнопленных. Также обсудить форматы голубых касок. Надо бороться за голоса избирателей, надо начертить очень важную программу, и именно этим сейчас мы и занимаемся, для того чтобы иметь дебаты, для того чтобы украинцы не покупали кота в мешке", – заявил Порошенко.
Во встречах с участниками предвыборной гонки – ничего исключительного, говорят в Париже. К примеру, перед парламентскими выборами в Израиле французский президент принимал у себя лидера израильской оппозиции. Поэтому во французском столице хотят и сами понять – к чему готовиться после выборов в Украине. И напомнить – Украина для Франции не просто далекий сосед.
Детали парижских встреч из первых уст – смотрите в выпуске в 23:00 на телеканале "Украина". Ожидаем, что Петр Порошенко выйдет с нами на связь.
Напомним, Зеленский рассказал о своей встрече с Макроном. Шоумен и президент Франции "поговорили о жизни, о главном" и об освобождении Донбасса.
Также мы писали, что Эммануэль Макрон встретится и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, сегодня также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.
Кроме того, как уже писали, в немецкой фракции ХДС/ХСС ожидают от Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах.
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