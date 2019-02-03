Украина выбирает президента: Порошенко подал документы в ЦИК

Президент пришел в ЦИК всего за несколько часов до официального финиша принятия документов

Украина выбирает президента: Порошенко подал документы в ЦИК 2019-02-03T21:29:00+02:00 Политика Президент пришел в ЦИК всего за несколько часов до официального финиша принятия документов

Президент Петр Порошенко пришел в ЦИК всего за несколько часов до официального финиша принятия документов. Подавал вместе с женой. Глава государства был в хорошем настроении и даже шутил, что впервые за 5 лет предъявляет паспорт для удостоверения личности.

Эксклюзивно для "Сегодня. Итоги" рассказал, какой видит Украину следующие 5 лет.

Порошенко заявляет о высокой ответственности за судьбу страны и важности продолжения реформ в стране ввиду высокой цены, уже заплаченной украинским народом на пути их реализации.

"Сейчас в 2019 году еще больше ответственности, ответственности за судьбу страны. Сегодня мы уже понимаем, что за эти 5 лет Украина прошла безумные испытания", – сказал Порошенко.

"Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые приложил украинский народ, не были напрасными. Чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны к соответствию критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО. Это принципиальная, наша ключевая позиция", – добавил глава государства.

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"Мы доказали, что эти планы являются абсолютно реальными, когда мы осуществляли то, во что многие не верили в 2014 году. Убежден, что должны объединиться ради достижения этих целей", – резюмировал Порошенко.

Президент уверен, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства" – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина должна проводить реформы и достигнуть критериев, которые отвечают критериям ЕС и НАТО. Глава Украинского государства уверен, что "эти задания являются абсолютно реальными".

По словам президента, членство в ЕС существенным образом повысит уровень жизни людей, стандарты жизни и демократии.

"Членство в НАТО – это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путем восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах", – подчеркнул Порошенко.

Украина станет энергетически независимым государством, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи. И программа энергосохранения, которая сможет защитить нашу экономику", – сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины.

Также президент Украины Петр Порошенко надеется на поддержку Верховной Рады в вопросе введения налога на выведенный капитал

"Буду просить поддержки парламента и по налогу на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль", – сказал Порошенко.

Он также высказался за продолжение либерализации валютного регулирования, "повышение прозрачности функционирования фискальной службы, в том числе и запрет силовым органам на пушечный выстрел подходить к бизнесу через создание системы национального бюро финансовой безопасности".

По словам Порошенко, если бизнес будет чувствовать себя защищенным, а "судебная система по завершению судебной реформы сможет обеспечить справедливость и для инвесторов, и для гражданина", то можно будет создать условия, когда бизнес, используя зоны свободной торговли, будет ориентироваться не только на растущие мощности украинского рынка, а на эффективное обеспечение экспорта из Украины высокотехнологической продукции.

Между тем, ровно в полночь Центральная избирательная комиссия завершит марафон под названием "Успей в ЦИК". На старте предвыборной кампании – прогноз максимального количества претендентов ограничивался отметкой 40. Но ее превысили еще на прошлой неделе. По количеству уже зарегистрированных кандидатов нынешняя кампания побила рекорд 2004-го. Тогда в бюллетене было 26 желающих стать тем президентом. Теперь их 28. Окончательный список претендентов на пост главы государства ЦИК объявит в следующую пятницу.

Решение недели: Президент Петр Порошенко идет на второй срок.Об этом он объявил на форуме "От Крут до Брюсселя". Известные политики, ученые и звезды шоу-бизнеса – зал Международного выставочного центра был заполнен до отказа. В своей речи президент вспомнил достижения: безвиз, укрепление армии, получение Томоса. И озвучил планы на ближайшие 5 лет: подать заявку на членство в ЕС и НАТО, усилить энергетическую независимость страны, преодолеть бедность и восстановить мир.

Отказ недели: решение ЦИК не регистрировать кандидатом Петра Симоненко. Его политсила, "не соответствует требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине ".

К тому же, пропаганда их символики запрещена. А в анкете Симоненко еще и не указал, что последние 10 лет живет в Украине. Но до 24 часов воскресенья имеет шанс зарегистрироваться как самовыдвиженец. Только необходимо заново собрать два с половиной миллиона гривен взноса и пакет документов.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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