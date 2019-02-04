Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ

Предвыборные турне уже в самом разгаре

Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ 2019-02-04T00:32:00+02:00 Политика Предвыборные турне уже в самом разгаре

В Одессе – один из кандидатов попал в ДТП, в Бердянске – на другого напали неизвестные. На старте кампании Комитет избирателей рекомендовал кандидатам в президенты заказать себе госохрану. Мол, это дело не только их личной безопасности, но и – дополнительный риск для избирательной кампании.

Никто заявок пока не подал, хотя предвыборные турне уже в самом разгаре. С чем кандидаты едут в народ, обещают избирателям и как те реагируют?

Что только не терпят кандидаты в президенты, чтобы поехать в народ и заработать голоса избирателей.

Так, кандидат от "Оппоблока" Александр Вилкул хотел встретиться с жителями Мангуша. За несколько минут до начала полсотни молодых людей в балаклавах ворвались в фойе дома культуры и начали драку. Больше всего пострадали агитки. Их уничтожили. Встречу кандидату пришлось перенести на холод.

"Для меня эти не патриоты. Пусть они по 100 вышиванок себе наденут на голову, потому что они раскалывают нашу страну. А я за то, чтоб страну объединить. Я очень благодарен всем людям, которые пришли со мной на встречу, что никто не разошелся, несмотря на такую ​​минусовую погоду", – заявил, кандидат в президенты Алексадр Вилкул.

А на центральном рынке Чернигова все ждали особого покупателя. Юлия Тимошенко приобрела вышиванки для себя, зятя и внучки.

Пока кандидат совершала покупки, ее окружил народ с вопросами: о ценах на продукты, коммуналке, нехватке школ и низких пенсиях.

"Вы всю жизнь платили взносы. И если посчитать, какие предприниматели или работодатели заплатили за вас, то это в три раза больше, чем то, что реально человек за пенсию получает", – отметила кандидат Тимошенко.

Рассказала, попробовала украинского деликатеса и поехала в Сумскую область. Там ее встретил оркестр и фермеры с вопросами о поддержке бизнеса и достойной зарплате. Чем больше денег будут тратить украинцы, тем больше товаров будут производить наши предприятия, согласилась Тимошенко и добавила: увеличить доходы населения минимум втрое – вполне реально.

"В соседней Польше в 3,5 раза выше доходы, чем у нас. Трудно туда переехать нашим врачам, педагогам? А если в странах старой Европы, такой как Германия, Великобритании, доходы в 16 раз больше чем у нас, а цены у нас всех одинаковые, это же глобальный рынок. У меня вопрос – мы сможем так выжить?", – отметила она.

А в Полтавской области уже о доступном жилье для молодежи говорила.

"Не может заплатить сегодня молодая семья, или семья, не имеющая бизнеса, 20% годовых по ипотечному кредитованию. Это нереалистично. И очень краткосрочное у нас сегодня ипотечное кредитование – 3-5 лет. Так оно не работает", – резюмировала политик.

Напомним, впереди еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Читайте подробней хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.

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