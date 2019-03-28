Украина выбирает президента: "Сегодня" развернули студию в Австралии

В Австралии обитает 35 000 наших соотечественников

Украина выбирает президента: "Сегодня" развернули студию в Австралии 2019-03-28T21:18:12+02:00 Политика В Австралии обитает 35 000 наших соотечественников

Три дня до выборов, и мы продолжаем рассказывать, как готовятся избирать президента украинцы по всему миру. Съемочная группа "Сегодня" досталась Австралии. Там уже развернули свою студию. На связи с Киевом журналист Игорь Пупков.

"Мы преодолели 15 000 км, чтобы здесь, в Австралии, развернуть студии "Сегодня" и, собственно, показать всем вам, наши зрители, как украинцы, живущие здесь на Зеленом континенте, выбирают президента Украины. В Австралии обитает 35 000 наших соотечественников, и большинство именно в Сиднее. Где мы сейчас и находимся", – вещает Игорь Пупков.



"Вот это известная на весь мир Сиднейская опера, которая внесена во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Она невероятная днем, а ночью просто фантастическая! Благодаря специальному освещению", – говорит корреспондент.

Сейчас в Австралии глубокая ночь. Разница во времени с Киевом 8 часов. А это значит, что первый в мире избирательный участок 31 марта будет открыт именно здесь – в Канберре – столице Зеленого континента. И когда в Украине голосование только будет начинаться, здесь оно уже закончится.

"Поэтому, кого изберут президентом украинцы в Австралии, мы будем знать первыми. Но, согласно украинскому законодательству, объявить это мы сможем только, когда участки закроются в Украину", – говорит Пупков.

Итак, мы разворачиваем свои студии в Сиднее и Канберре, чтобы показать, как украинцы за рубежом выбирают будущее Украины.

Ранее мы сообщали, как украинцы в Брюсселе готовятся голосовать на выборах президента.

Напомним, "Сегодня" сообщали, что украинцы в Вашингтоне готовятся к голосованию . Чтобы подать документы, местные украинцы даже отпрашиваются с работы.

Ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

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