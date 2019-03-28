Украина выбирает президента: сколько тратят кандидаты на предвыборную гонку

Комитет избирателей предложил законодательно ограничить расходы на политическую рекламу

Украина выбирает президента: сколько тратят кандидаты на предвыборную гонку 2019-03-28T20:52:17+02:00 Политика Комитет избирателей предложил законодательно ограничить расходы на политическую рекламу

1 млрд 273 млн гривен – именно столько потратили претенденты на предвыборные кампании, сообщает Комитет избирателей Украины. Две трети этих средств пошли на рекламу и агитацию. Все ли законно? Какие нарушения обнаружили у кандидатов и как простые украинцы могут проверить расходы желающих возглавить страну – читайте в продолжении цикла "Украина выбирает президента".

800 млн гривен на рекламу и агитацию в СМИ. Больше всего раскошелились лидеры президентской гонки. И это вполне законно. Потому что в Украине нет никаких ограничений по расходам.

"Законом Украины не предусмотрено ограничение размера избирательного фонда кандидата на пост президента. Как, собственно, и отсутствуют какие-либо требования по структуре использования средств в период предвыборной агитации", – говорит член Центральной избирательной комиссии Татьяна Юзькова.

Но в Комитете избирателей предлагают законодательно ограничить расходы на политическую рекламу. Или вообще запретить ее, как в Великобритании, Португалии и Франции. Мол, тогда кандидаты станут ближе к избирателям.

"Де факто могут соревноваться не программы, не стратегия, не кандидаты, не живые люди, а режиссеры роликов, пиар-кампании, которые придумывают яркие эмоциональные лозунги. И таким образом выборы сдвигаются фактически в виртуальную реальность, когда нет прямой дискуссии", – сетует гендиректор ВОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

Сколько средств потратил каждый претендент – может узнать любой желающий. Потому что финансовые отчеты лежат в открытом доступе на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции. Тем впервые подробно указано, кто и какие суммы предоставлял политикам. Контролируют это совместно НАПК и Центризбирком.

"Впервые в рамках выборов Президента Украины двумя органами осуществляется такой мониторинг избирательных фондов. Это очень общественно важная часть избирательного процесса", – говорит, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Любопытно, что Петр Порошенко наполнял фонд только из собственных средств. Юлия Тимошенко – исключительно за счет своей партии. Поэтому в их отчетах нарушений не увидели, как еще у 20-ти претендентов. У оставшихся 17-ти – обнаружили. Это и неправильное оформление отчетов и получение взносов от лиц, имеющих налоговый долг. Что запрещено законом.

"Закон о выборах президента обязывал распорядителя избирательного фонда, если он узнал, что средства были получены с налоговым долгом (это единственное ограничение, которое на сегодняшний день было), перечислить соответствующие средства в государственный бюджет", – говорит член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Многие кандидаты не знали об этом ограничении. В результате вынужденно пополнили госбюджет более чем 1 млн 700 семьсот тысяч гривен. Ответственность за такие нарушения лежит на обеих сторонах.

"Если человек по неосторожности перечислил средства, а он имела непогашенный налоговый долг, то это административная ответственность. Человек должен уплатить штраф. Если человек знал, что у него есть непогашенный налоговый долг, но все равно перечислял деньги кандидату, то это уголовная ответственность может быть. Максимальный срок – это ограничение свободы до двух лет", – объяснил "Сегодня" аналитик ВОО "Комитет избирателей Украины" Денис Рыбачок

Семь претендентов в ходе кампании вообще не показали расходов!

"Среди известных фамилий – Это Роман Насиров печально узвестный, это Александр Данилюк, это г-н Габер, который активно делегировал своих представителей в избирательные комиссии. Но по финансовому отчету просто нулевые расходы", – рассказал гендиректор ВОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель

Это может свидетельствовать о том, что в Украине процветает разновидность бизнеса, когда кандидаты регистрируются исключительно для того, чтобы подавать свои технические кандидатуры.

Технические представители таких кандидатов в комиссиях могут не только подыгрывать другим претендентам, но и фальсифицировать результаты выборов, говорят эксперты. Поэтому у них 31 марта должно быть особое внимание наблюдателей и общественности.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборах президента для безопасности задействуют рекордное количество правоохранителей .

Также сообщалось, что украинцы будут голосовать едва ли не в половине стран мира .

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