Украина выбирает президента: ТОП-5 нарушений избирательной кампании

Эксперты не исключают и массовых фальсификаций во время подсчета голосов

Украина выбирает президента: ТОП-5 нарушений избирательной кампании 2019-02-28T21:21:16+02:00 Политика Эксперты не исключают и массовых фальсификаций во время подсчета голосов

Подкуп, админресурс, карусели, незаконная политреклама и сети агитаторов. Именно такие нарушения эксперты выделяют в ТОП-5 этой избирательной кампании. Все о грязных технологиях расскажет корреспондент Наталья Заморская. Цикл "Украина выбирает президента".

Карусель, круиз, хоровод... Это не способы отдыха. Так в народе называют один из самых распространенных методов воздействия на итоги голосования. Гражданин за деньги выносит из участка свой пустой бюллетень, а в урну бросает заранее заполненный.

"Это возможно и когда комиссия, скажем, даже физически не может проконтролировать. Если есть участки, где много людей. И к сожалению бывают такие ситуации, когда представители общественных наблюдательных органов, также в определенной степени ангажированы и закрывают глаза на те или иные нарушения" , – говорит председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Админресурс - еще один метод воздействия на волеизъявление. И некоторые кандидаты, говорят эксперты, задействуют его не только для "нужного" голосования, но и для агитации. К примеру, привлекать коммунальщиков или почтальонов для бесплатного распространения агиток или уничтожения материалов конкурентов.

"Если государственные органы начинают действовать в политических интересах – агитируют, делают сетку, ходят к людям, контролируют выборы. Это использование админресурса", – уверяет сопредседатель Совета реанимационное пакета реформ Юлия Кириченко.

Подкуп. Без него тоже не обойдется. И не обязательно, собственно, подкуп избирателя. Плата агитаторам за распространение политической рекламы тоже считается подкупом. За это может грозить до трех лет лишения свободы. Исключение – оплата проезда, питания или телефонных разговоров.

"За свой счет ни один человек ездить не будет. Поэтому надо, чтобы партия, политсила финансировала хотя бы частично их поездки в регионы", – считает эксперт ОО "Украинский центр общественного развития" Ярослав Телешун.

"Данные расходы все должны быть подтверждены. Чеки – это могут быть счета, которые выставлены, оплаченные самим агитатором – и затем компенсируются", – уточняет адвокат Сергей Лапутьки.

Эксперты не исключают и массовых фальсификаций во время подсчета голосов.

Каждый бюллетень при подсчете нужно продемонстрировать всем членам комиссии. Наблюдатели должны быть на достаточном расстоянии, чтобы могли видеть его содержание. Ведь если в документе стоит отметка напротив кандидата А, а положат его в стопку претендента Б, потом будет очень сложно узнать правду. Потому что пересчет голосов проводят редко.

Вполне возможны и вброс или похищение так сказать "невыгодных" бюллетеней. Могут не поставить печати... Часто к такому прибегают заинтересованы кандидатами члены комиссии.

"Сознательно члены комиссии не ставили печати для того, чтобы в случае, если не будет соответствовать результат подсчета интересам их кандидата, все эти бюллетени были признаны недействительными и не учитывались в конечный результат", – заявила председатель правления ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

В полиции сообщили: уже создают специальные группы для быстрого реагирования на нарушения избирательного процесса.

"У нас есть расчеты наших сил, средств, мы обеспечим порядок, начиная с момента выдачи бюллетеней, где мы начнем плодотворно сотрудничать с окружными комиссиями, охрану бюллетеней, перевозки", – заверяет заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

Охранять порядок на участках будут иметь право только полицейские. В целом по стране их задействуют 160 000. Никаких других силовых групп или общественных формирований без разрешения полиции не будут допускать.

Безопасность и прозрачность избирательного процесса и подведения итогов голосования – обсудят и гости "Главной темы – Выбор". Завтра Елену Кот посетят генпрокурор, руководители МВД, СБУ, министр юстиции и представители общественных организаций. Не пропустите – ровно в 21:00.

Отметим, что уже прошло два месяца предвыборной кампании. За это время уже зафиксировано множество нарушений на выборах, среди которых и подкуп избирателей, скупка голосов, хулиганство и другое. Так, например, в полицию поступали сообщения, что в Киевской области пенсионерам раздавали деньги за "правильное" голосование.

В Одессе сообщали о буклетах без исходных данных и скупке голосов. Одесские правоохранители с начала года получили 104 обращения о нарушениях избирательного законодательства.

Чтобы определиться с кандидатом в президенты, у украинцев остался месяц. В этом году выбор широк — 44 претендента на президентскую булаву. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как правильно выбрать, за кого голосовать.

Также смотрите, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город:

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