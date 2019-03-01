Украина выбирает президента: за порчу бюллетеней грозит 5000 грн штрафа или тюрьма

Часть бюллетеней портят сами избиратели – в шутку или умышленно

Украина выбирает президента: за порчу бюллетеней грозит 5000 грн штрафа или тюрьма 2019-03-01T21:48:00+02:00 Политика Часть бюллетеней портят сами избиратели - в шутку или умышленно

Ровно месяц до выборов. Кампания накаляется. Политологи предупреждают о манипуляциях. Особенно в день голосования. Говорят, в этом году до 300 тысяч бюллетеней могут признать недействительными. Приводят статистику, опираясь на опыт предыдущих гонок. Часть бюллетеней портят сами избиратели: в шутку или умышленно. А еще бюллетени становятся инструментом политических махинаций. Какое за это предусмотрено наказание? Корреспондент Наталья Заморская продолжит цикл "Украина выбирает президента".

Острые сообщения, рисунки и матерщина. До одного процента бюллетеней на каждой гонке портят сами избиратели. Некоторые таким образом выражает протест, потому что не видят достойного кандидата. А молодежь часто бездумно дорисовывает что-то в документе, чтобы похвастаться его снимком в соцсетях. И что бы украинцы не придумывали, должны осознавать, что такой креатив – это действительно банальный способ избавить себя избирательного права.

Однако, случались и довольно абсурдные случаи, когда даже такая самодеятельность была зачислена как голосование. К примеру, на местных выборах в одном из поселков Прикарпатья два главных кандидата набрали равное количество голосов. Чтобы не проводить перевыборы – комиссия решила зачислить испорченный бюллетень с матом напротив одной из фамилий.

"Поскольку это было написано напротив кандидата, то комиссия проголосовала за то, чтобы причислить этот голос за этого кандидата, и человек стал реально сельским головой. А после этого прошел год или более – и в судебном порядке это решение было обжаловано", – говорит аналитик ВОО "Комитет избирателей Украины" Денис Рыбачок.

Тем, кто хочет испортить бюллетень ради фотографии, нужно хорошо взвесить последствия. Бывали случаи, когда наблюдатели слышали звук фотографирования в кабинке и фиксировали это как нарушение тайны голосования. За это грозит до 5000 гривен штрафа или даже до трех лет ограничения свободы!

К такому наказанию может привести и так называемое "голосование нитью". Тот случай, когда человек хочет проголосовать за одного кандидата, а деньги взял от другого. А галочку вместо шариковой ручки – выложил нитью. К такой манипуляции сейчас часто призывают в соцсетях.

Еще один распространенный скрытый призыв к порче бюллетеней – ставить две галочки. Скажем, напротив кандидатов с одинаковыми фамилиями. Мол, только тогда голос будет учтен. На самом деле – такой бюллетень считают недействительным.

"Это может быть просто испорченный бюллетень до той степени, когда невозможно установить, за кого избиратель проголосовал. Скажем, поставил отметку за одного, а за других поставил

точки, другие отметки, просто зарисовал бюллетень. Это могут быть отметки за двух кандидатов", – говорит генеральный директор ВОО" Комитет избирателей Украины "Алексей Кошель.

Но бездумная порча бюллетеней самими избирателями имеет куда меньшие масштабы, чем умышленная, например, "заинтересованными" членами комиссий. На этой гонке, говорят политологи, риск значителен. Ведь куча технических кандидатов, которые не фигурируют в рейтингах, имеют своих представителей в комиссиях.

"Понятно, с какой целью это делается, – они будут играть на поле какого-то другого кандидата. Не исключено, что перед частью из них будет поставлена ​​задача портить, скажем, бюллетени", – считает руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский центр общественного развития" Игорь Рейтерович.

Портить бюллетени ангажированные члены комиссий могут разными способами.

"Это когда бюллетень погашают: просто берется грифель карандаша, один из членов комиссии во время подсчета голосов, берет и проводит по бюллетеню. Грифель закладывается либо под ноготь, либо между пальцев. Еще альтернатива – это когда берется просто синька какая-то либо чернила. Точно также подушечка пальца окунается", – поясняет адвокат Денис Фетисов.

Здесь, говорят эксперты, вся надежда на бдительность и порядочность наблюдателей, которых в этом году будет много. Нарушителям, которых застанут на порче бюллетеней – в отдельных случаях может угрожать до 5 лет тюрьмы.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Также смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ:

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