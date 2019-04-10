Украина выбирает президента: знают ли украинцы программы кандидатов
С аргументами или без, иногда уверенно или с долей сомнений украинцы называют фамилию своего кандидата в президенты
Знают ли украинцы программы кандидатов в президенты? Или выбирают, положившись на ощущения и эмоции?
С аргументами или без, иногда уверенно или с долей сомнений украинцы называют фамилию своего кандидата в президенты. О них они читают в газетах, на них смотрят в телеэфирах, их обсуждают с друзьями. Однако лишь 14% избирателей знают программы кандидатов. Это данные исследования социологической группы "Рейтинг". 33% вообще не интересовались пунктами документов. Почти половина знают политические обещания частично.
Руководствоваться эмоциями, а не знаниями при выборе присущая украинцам черта, говорит политолог Владимир Фесенко. Отношения избирателя и кандидата сравнивает с семейной драмой. Сначала политика идеализируют. Затем мысли расходятся с, делами и медовый месяц становится не таким сладким.
"Очень часто работает специфический психологический феномен любви. Когда человек в кого-то влюбляется, он начинает идеализировать его образ, у избирателей нечто подобное", – говорит эксперт.
Однако большинство опрошенных убеждены – то, что пункты программ кандидатов часто очень похожи и заставляют украинцев путаться не всегда плохо.
Ранее украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение. Люди сомневаются, что кандидаты смогут проявить себя по-новому.
Накануне "Сегодня" поинтересовались у украинцев, нужны ли дебаты между кандидатами на пост президента вообще.
Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.
Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.
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