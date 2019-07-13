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Украина выбирает Раду: депутаты говорили о возрождении села и медреформе

13 июля, 22:27

Выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года


О медицинской реформе, социальных выплатах и возрождении села говорили кандидаты на депутатские кресла во время встреч с избирателями сегодня.

Запретить продавать украинские земли иностранцам и вывозить за границу сырье – требует Олег Ляшко. Он сегодня в Винницкой области. Кандидат в депутаты уверен – на экспорте готовой продукции украинцы смогут заработать в несколько раз больше. Вместо зерна – продавать муку. Вместо необработанного леса – например, мебель. Так возрастет производство, увеличится количество рабочих мест и повысится зарплата наших граждан.

"Власть хвастается, что мы первые места в мире занимаем по экспорту зерновых. Зерновых, а не продукции. Это золотое зерно, этот колосс должен не вывозиться за границу, а перерабатываться в украинском селе, чтобы и работа в селе была и добавочная стоимость оставалась, чтобы не продавали за три копейки зерно, трейлеры у крестьян забирают и за три копейки продают, а переработали в селе, сделали муку, испекли хлеб, макароны, крупы и вывезли, продали на экспорт и заработали в десять раз больше чем от экспорта этого чудесного зерна", – говорит он.

Введение обязательного медицинского страхования – единственный шанс спасти систему здравоохранения страны – убеждена Юлия Тимошенко. Она сегодня в Чернигове. Общалась с горожанами. Говорит, пациенты жалуются на слишком высокую цену лекарств. Между тем, медики получают низкие зарплаты. Навести порядок в отрасли – задача номер один для следующего правительства, отмечает Тимошенко.

"Если мы этого не сделаем – не сможем сохранить нашу систему здравоохранения. За последние 2 года у нас ликвидировано почти 500 больничных учреждений – больниц и поликлиник. Ликвидировано 1633 ФАП. Это 1633 села осталась без помощи. Почти 70 тысяч врачей уехали за границу искать работу. Все это надо немедленно остановить", – говорит она.

Восстановить все социальные выплаты ветеранам боевых действий в Афганистане и чернобыльцам требует от власти Борис Колесников. Кандидат говорит – во время встреч с героями едва ли каждый раз приходится оправдываться – почему власть забывает о них. Откровенной разговор получился и в Константиновке. Борис Колесников пообещал и военным, и ликвидаторам отстаивать их интересы в Верховной Раде Украины.

"Люди просто, по большому счету, настоящие герои. Они унижены. Они спасали мир от чернобыльской катастрофы, выполняли интернациональный долг в Афганистане. То есть, они – настоящие герои. А государство на них плюнуло. Это же наша история и наши люди. Здесь в полном объеме нужно восстановить социальные льготы и чтобы люди это почувствовали", – заявил он.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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Тег выборы, видео, Рада, Тимошенко, Колесников, Ляшко, парламентские выборы, выборы 2019

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