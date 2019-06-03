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Украина выбирает Раду: депутаты открыли вторую пленарную неделю

3 июня, 21:56

Депутаты ндеются принять законы, к которым руки не доходили почти 5 лет


Депутаты открыли вторую пленарную неделю подряд. Планы на нее суперамбициозные. Надеются принять законы, к которым руки не доходили почти 5 лет. В частности, принять закон о временных следственных комиссиях и изменения в избирательный кодекс. Спикер назвал это последней большой реформой парламентского созыва.

"Я надеюсь и верю, что эту масштабную работу, но важную, Верховная Рада сможет провести, и мы сможем еще на летней сессии принять избирательный кодекс с избирательными списками", - отметил председатель ВР Андрей Парубий.

Впрочем, досрочные парламентские выборы 21 июля состоятся еще по старым правилам. Если вообще состоятся, говорят в "Народном фронте". Во фракции требуют от Конституционного суда как можно быстрее вынести вердикт – законно ли президент распустил совет?!

"Юридических оснований для роспуска парламента нет. Конституционный суд по представлению народных депутатов уже открыл производство о неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся в Конституционный суд – вынести решение об ускорении рассмотрения этого вопроса. Должны получить законный вывод Конституционного суда до 21 июля", – заявил Максим Бурбак.

В Батькивщине же убеждены – все законно и подготовка к выборам не может быть сорвана.

"21 июля планировали, значит 21 июля они должны быть проведены, тем более, что Центральная избирательная комиссия уже запустила этот процесс. Если старая система сорвет вместе с конституционным судом досрочные выборы, это будет сделано вопреки интересам народа и общества", – говорит лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В Радикальной партии отмечают, что депутаты на этой неделе должны принять не менее важный вопрос – запретить продажу украинских земель иностранцам.

"Стремление властей продать землю, это хотел сделать Порошенко, мы не дали ему протянуть закон о продаже земель иностранцам. То же хочет сделать Зеленский. Они декларируют продажу земли иностранцам. Я обращаюсь ко всем силам демократическим, которые понимают, что продажа земли иностранцам – это продажа страны. Надо создать объединенную оппозицию против продажи земли иностранцам и против реванша пророссийских латифундистов – тех, которые хотят продать землю. Я хочу сказать всем украинцам, каждой украинской семьи, и сельской, и той, которая живет в городе: следующие выборы – это боротьба, это бой за украинскую землю. Мы не дадим продать землю иностранцам", – заявляет Олег Ляшко.

Если у депутатов останется время, на этой неделе они могут начать решение проблем медицинских. В частности, планируется внести изменения в бюджет и выделить дополнительные средства для обеспечения лекарствами онкобольных.

Как сообщалось, 

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Тег выборы, Верховная Рада, депутаты

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