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Украина выбирает Раду: кандидаты говорят о реформах в избирательной системе и инвестициях в села

25 июня, 21:26

Что кандидаты в депутаты обещали украинцам сегодня


Реформировать избирательную и законодательную системы и поощрить инвесторов вкладывать деньги в украинские села. Что кандидаты в депутаты обещали украинцам сегодня, кто присоединился к предвыборной гонке, а кому еще приходится бороться за право участвовать в парламентских выборах. Далее – цикл "Украина выбирает Раду".

Государство должно создать условия, чтобы бизнес захотел инвестировать в деревню. Предложить налоговые льготы и больше дохода оставлять на местах. О своем плане развития украинских поселков рассказал глава оппозиционного правительства Борис Колесников. Он сегодня с рабочим визитом в Донецкой области. Говорит, только инвестор увидит положительные изменения – в селах появятся новые больницы, спортивные объекты, учреждения внешкольного образования и инфраструктура для досуга. Местные общины же помогут государству создать новые рабочие места

"Сейчас президент поднял вопрос по инвестициям в Донбасс в инфраструктуру. Так вот, пусть государственный бюджет создаст водоводы, обеспечит инвесторов водой, и жителей, соответственно, тоже. Дорогами. А бизнес сделает все: построим новые заводы. Давайте разделим функции: государство – это инфраструктура. Полное жизнеобеспечение, а мы – это новые рабочие места. Так у нас все получится", – считает Борис Колесников.

Не более двух каденций подряд. Партийцы "Голоса" подписали меморандум по которому обязались ни в коем случае не работать в Раде более 10 лет. Акцию символично провели под стенами Верховной Рады. Говорят – такую ​​инициативу хотят утвердить и на законодательном уровне. И если ее не поддержат другие политсилы – сдержат слово перед своими избирателями.

"Почему депутат ВР может просидеть здесь всю свою жизнь, не сделав при этом по большому счету ничего особенного. Разговаривать и болтать могут все. А работать надо эффективно. Именно поэтому партия "Голос" предлагает ограничить конституционно возможность депутатов занимать свои должности только дважды", – заявил лидер партии Святослав Вакарчук.

Реформировать законодательную базу страны так, чтобы никто не смог манипулировать законами в корыстных целях. А еще сделать Украину доброжелательной для своих граждан – это приоритеты кандидата в депутаты Ярослава Куца. Ведущий программы "Контроллер" на телеканале "Украина" и опытный юрист идет в политику по одному из мажоритарных округов Киева. Уверен, что имеет достаточно опыта, чтобы начинать настоящие изменения.

"Я не тот гречкосей, к которым все привыкли. Я иду со своими деньгами, со своей предвыборной программой, которую сам писал, не завишу ни от одной партии, которую я вижу именно как юрист, как возможность улучшения нашего государства", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Ярослав Куц.

Примут ли участие в парламентских выборах кандидаты от партии движение новых сил Михеила Саакашвили – сейчас решает апелляционный админ суд Киева. Центризбирком их не зарегистрировал. Объяснили – согласно документам решение об участии партии в выборах приняли еще 8 мая, до объявления досрочных выборов. Представители политсилы уверяют – это техническая ошибка, и настаивают, чтобы ее позволили исправить.

"Говорить о технической ошибке откровенно говоря – возникают определенные сомнения. И ЦИК действительно пришла к следующим выводам. Потому, что ЦИК предоставлены соответствующие полномочия, решения съезда, по выдвижению кандидатов в народные депутаты Украины", – отмечает представитель ЦИК Андрей Краснощек.

"Так, нами была допущена одна техническая ошибка. Техническая ошибка касалась даты решения, которым собственно совет партии принял решение о созыве внеочередного собрания. Эта техническая ошибка не является основанием нам отказывать", – заверяет адвокат партии "Движение новых сил" Валерия Коломиец.

Все украинские предприятия должны быть оснащены по последнему слову техники, считает нардеп Евгений Мураев. Об этом он заявил во время визита на металлургический комбинат Запорожсталь. Он ознакомился с автоматизированным процессом выплавки чугуна. Остался поражен модернизацией предприятия. Убежден, опыт запорожцев надо распространить на всю страну. Так же опытом со всей страной может поделитесь и его политическая команда. Подчеркивает – в Оппозиционном блоке объединились опытные промышленники, политики и руководители городов.

"Формировать команду могут только системные политические силы, у которых есть и кадровый резерв, и в которых есть предприятия в реальном секторе экономики. В которых есть нормальные управленцы, которые знают как проводить реконструкции предприятия, которые знают, как строить что-то с ноля. Такое есть реально только у нас, и мы тщательно к этому подходили", – заверяет Евгений Мураев.

Ранее мы рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.


Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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Тег выборы, Колесников, депутаты, кандидаты, ЦИК, Борис Колесников, Мураев, Евгений Мураев

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Сегодня

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