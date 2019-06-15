Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина выбирает Раду: количество кандидатов растет

15 июня, 07:44

Уже три партии подали свои списки на утверждение Центральной избирательной комиссии


Предвыборная кампания набирает обороты. Количество кандидатов в депутаты ежедневно увеличивается. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 264 кандидата. Все мажоритарщики. И уже три партии подали свои списки на утверждение.

Как сообщалось, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, туда попало бы пять партий. Это данные исследования команды "Сегодня" и американской социологической компании Edison Research.

Среди украинцев, кто пойдет на выборы и определился, почти 46% отдали бы свой голос за партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. 10,5% – "Оппозиционной платформе "За Жизнь". На процент меньше имеет "Голос". "Европейская солидарность" набрала бы 7,5%, "Батькивщина" – 5%. Большие шансы попасть в Раду имеют "Сила и честь" и Радикальная партия Олега Ляшко. У них почти 5%. У остальных партий показатель значительно ниже.

Как сообщалось, новости "Сегодня" на канале "Украина" начали уникальный исследовательский проект совместно с международной компанией Edison Research, среди клиентов которой ВВС, Apple, Google и CNN. Ежедневно, начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" публикуются результаты опросов об изменениях в восприятии украинцев актуальных событий и ситуации в стране.

Напомним, в начале июня результаты опроса социологического центра MUSTLOOK показали, что почти 85 процентов украинцев планируют голосовать на выборах. Участники опроса даже признались, за кого будут отдавать свои голоса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, ЦИК, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает Раду: количество кандидатов растет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опрос: в Раду проходит пять партий

Вчера, 22:54

Самый высокий рейтинг у партии "Слуга народа" – 46%

Россия попалась на вмешательстве в выборы в Европарламент

Вчера, 17:36

Европейская комиссия опубликовала доклад с доказательствами попыток Москвы оказать свое влияние

Задержали одиозного экс-главаря боевиков "ДНР": фото Лягина в наручниках

Вчера, 14:23

Предателю Украины инкриминируют государственную измену, сообщил Луценко

Украина выбирает Раду: у кандидатов осталась неделя на регистрацию

Вчера, 00:13

В ЦИК ждут наплыва желающих стать депутатами после Троицы, но тогда, чтобы подать документы на регистрацию, останется только три дня

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков

Чем на самом деле завершились переговоры Кучмы в Минске

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Ученые придумали, как останавливать старение тела

Адриану с россиянкой празднует День влюбленных в Бразилии

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Третий лишний: как объединились пророссийские и прозападные силы Молдовы

13 июня, 07:51

Ключевая задача – избавиться от правящего режима Владимира Плахотнюка

Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы

13 июня, 07:37

Почему протестные акции в стране не могли увенчаться успехом и почему это хорошо

Brexit, наркотики и рок-н-ролл: как выбирают замену для Терезы Мэй в Великобритании

13 июня, 07:19

Борис Джонсон в фаворитах, а два его соперника признались, что пробовали наркотики

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

13 июня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Как стирать пуховик в стиральной машине

Как стирать обувь в стиральной машине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь