Украина выбирает Раду: кто из известных украинских деятелей присоединился к гонкам

Кандидаты предлагают проекты реформирования правоохранительной и образовательной систем

Устраивали акции протеста, ездили по регионам, предлагали проекты реформирования правоохранительной и образовательной систем. Чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам. О чем говорили сегодня и кто из известных украинских деятелей присоединился к гонкам? Мы продолжаем цикл "Украина выбирает Раду".

Закрытые ворота и усиленная охрана. Пикет в поддержку партии Михеила Саакашвили "Движение новых сил" устроили сторонники и члены партии. Возмутились тем, что выдвиженцев от политсилы не зарегистрировали кандидатами в депутаты. В ЦИК объяснили, согласно представленным документам, решение об участии партии в выборах приняли в начале мая, когда еще даже речь не шла о досрочных выборах. Представители политсилы уверяют – это техническая ошибка, и настаивают, чтобы ее позволили исправить.

"Если бы партия подала документы ранее, она должна была иметь время устранить эти недостатки, проведя съезд еще раз. Это уже невозможно", – возмущается заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"Мы будем добиваться справедливости. Сейчас наш юрист ознакомится официально с отказом ЦИК, и будем подаваться в Административный окружной суд", - заявил представитель партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе.

Вернуть патрулирование улиц и восстановить стационарные посты полиции между городами для большей безопасности граждан. Ветераны органов внутренних дел на встрече с главой оппозиционного правительства Борисом Колесниковым предложили план реформирования системы МВД. Оппозиционный премьер убежден: безопасность украинцев должна стать едва ли не главным приоритетом государства. В то же время правоохранители могут сконцентрироваться исключительно на своих задачах, а государство должно гарантировать социальную защиту тем, кто защищает ее и граждан.

"Мы должны сделать так, чтоб украинские офицеры в полиции и в армии, в спецслужбах, думали исключительно о своей службе. А государство сняло все проблемы материально-технического обеспечения. Но главное – полиция должна быть двух уровней: национальная полиция и муниципальная полиция. Муниципальная полиция: комиссар подписывает контракт с городским советом, это должно быть обязательно. Без этого невозможно", – заявил глава оппозиционного правительства Борис Колесников.

Поддержать грузин гривной!Петр Порошенко призвал тех украинцев, кто собирался отдыхать не дома, а за границей, выбрать Грузию. Говорит, страна стала жертвой российского экономического давления и нуждается в помощи. Порошенко предложил авиакомпаниям предоставить скидки на грузинские направления, а министерству инфраструктуры уменьшить для этих компаний цены на аэронавигационные услуги.

"Против Грузии Кремль традиционно использует те же методы гибридной войны, которые идут в ход против нашего государства. Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию. Она блокирует воздушное сообщение и наносит удар по террористической отрасли Грузии. Мы, украинцы, точно не должны оставлять в беде наших грузинских братьев", – заявил Порошенко.

Борьба с коррупцией и создание новых рабочих мест. Известный шоумен и ведущий телеканала "Украины" Александр Скичко сообщил о намерении попасть в парламент. Видеообращение выложил на своей странице в соцсети. В политику идет с партией "Слуга народа", по одному из мажоритарных округов Черкасской области. Просит не воспринимать его только как шоумена. Говорит, имеет экономическое образование, опыт в бизнесе, создал несколько благотворительных проектов и имеет программу развития родного региона. В частности план преодоления коррупции и привлечения инвестиций.

"Хочется перемен. Хочется, чтобы твои дети жили в Украине, а не ехали куда-то за границу. Я хочу, чтобы через 10 лет, когда ко мне пришли мои дети, они не сказали:" Мы хотим жить там за границей. Мы не видим своего будущего здесь". Хочется перемен, а реальных изменений нет. Мне кажется, что потенциал Украины значительно больше. Он абсолютно не используется и он весь сегодня тонет в коррупции, и в старой системе, и в старых чиновниках", – заявил Александр Скичко.

Качественное образование – залог успеха страны, – убеждают в партии "Голос". Предлагают ежегодно за счет государства отправлять студентов на обучение, а преподавателей на повышение квалификации в лучшие зарубежные вузы. Желающие самостоятельно должны вступить в колледжи и подать заявку на участие в программе. Экспертный совет определит, кто достоин получить компенсацию. Главное условие – после обучения вернуться и отработать не менее трех лет в Украине. Иначе средства придется вернуть.

"По нашим предварительным подсчетам, Цена программы для того, чтобы в год отправлять 200 студентов и 100 преподавателей, молодых исследователей в лучшие университеты мира – примерно 500 млн грн в год. В контексте всего образовательного бюджета – это небольшие деньги, но это точно лучшая инвестиция для того, чтобы ввести настоящие изменения на всех уровнях общества", – считает член партии "Голос" Инна Совсун.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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