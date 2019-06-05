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Украина выбирает Раду: Почти 85 процентов украинцев планируют голосовать

5 июня, 22:35

Украинцы признались, за кого будут голосовать


Почти 85% украинцев планируют голосовать на предстоящих парламентских выборах. Это результаты опроса социологического центра MUSTLOOK, проведенного в конце мая.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, по мнению украинцев, которые определились, за кого голосовать, вошли бы 5 партий. Это "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Родина", платформа "За жизнь" и Радикальная партия Олега Ляшко.

"Сейчас Ляшко позиционирует себя как главная активная оппозиция президенту. Ляшко стоит жестко – Россия агрессор, украинская независимость – святое, и это основа всего, и от этого отказываться не стоит. Но дальше нужно находить новые месседжи, новые подходы к людям. Реагировать на вызовы современности. Я думаю что радикалы наберут точно больше 5 процентов, думаю, что в пределах 10% они могут набрать", – считает политолог Кирилл Сазонов.

Напомним, по данным опроса Института социологических исследований "Основа" недельной давности, в Верховную Раду попали бы шесть партий.

Ранее ЦИК утвердила распределение средств на подготовку и проведение досрочных парламентских выборов в сумме почти 1,95 млрд грн.

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Тег выборы, Рада, опрос, оппозиция, Ляшко, политолог, радикалы, Радикальная партия

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