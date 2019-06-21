Украина выбирает Раду: политики говорят о защите детей от педофилов и энергетической независимости

Что обещали и на чем настаивали депутаты



Защита детей от насилия, энергетическая независимость Украины и вопрос государственного языка. На таких темах сегодня сосредоточились политики. Что обещали и на чем настаивали – в нашем ежедневном обзоре.

Создать открытый реестр насильников и позволить их химическую кастрацию и таким образом защитить детей от насилия – Олег Ляшко призвал депутатов собраться на внеочередное заседание совета на следующей неделе. Говорит, следует срочно принять его законопроект, который разрешит наказывать насильников. Только в этом году, по официальной статистике, произошло около 170 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

"Наша ответственность – остановить эпидемию насилия против украинских детей. Этот зверь в человеческом обличье может подстерегать в любой подворотне. Каждый американец может зайти и посмотреть, где живут те, кто отбывали наказание за сексуальное насилие и они не могут находиться рядом с детьми. В Украине должно быть так же. Педофилы, насильники, преступники, осужденные за сексуальные преступления, не могут подходить больше, чем за километр до нормального человека. Мы предлагаем, кроме открытого реестра педофилов принять закон о химической кастрации. Давайте отложим все политические вопросы и защитим украинских детей от сексуальных преступлений", – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Украинская газотранспортная система не требует значительных инвестиций и находится в удовлетворительном состоянии, убеждает лидер БЮТ Юлия Тимошенко. Миллионы из бюджета, по ее мнению, лучше потратить на строительство новых мощностей для сжиженного газа. Например, в портах Одесской и Николаевской областей. Это, по ее мнению, останется еще одним шагом к энергетической независимости страны.

"Что абсолютно в наших силах – это начать массовую добычу украинского природного газа на разведанных месторождениях. У нас сегодня разведано и подтверждено 960 млрд кубометров запасов газа – этого нам лет на 20 хватит. И если мы сейчас направим все инвестиционные ресурсы, а также силу инвесторов, которые будут работать по порядкам и правилам, которые установлены в Украине, то мы сможем за два-три года по сути и себя обеспечить и газотранспортную систему наполнить", – уверена лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Признать неконституционным закон о функционировании государственного языка требуют депутаты Опозиционного блока. Уже собрали подписи и передали представление в Конституционный суд.

Говорят, в Украине проживает более ста нацменьшин, и жить здесь им должно быть комфортно. Документ же, по мнению политиков дискриминирует граждан по языковому признаку.

"Государственный язык у нас украинский, но при этом должны развиваться не только украинский язык, но и языки национальных меньшинств, и русский язык. Мы выступаем за то, чтобы не было дискриминации по языковому принципу. Чтобы в Украине не развивалась еще и языковая война, мы считаем, что конституционный суд должен отменить этот дискриминационный карательный закон", - заявил лидер партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Украина солидарна с гражданами Грузии в стремлении защитить свою страну от влияния Кремля. Сегодня акцию поддержки на площади независимости провели партийцы "Европейской солидарности".

Ранее сегодня ее лидер Петр Порошенко выразил слова поддержки и крымским татарам. Встретился с отцом Эрвина Ибрагимова, которого три года назад в Крыму похитили переодетые работники ФСБ. Порошенко заверил, что приложит все усилия, чтобы вернуть пленников Кремля домой, на освобожденную Родину.

"Хочу сказать: передайте нашим собратьям - мы не сдаемся, мы решительно настроены на победу", - отметил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Напомним, работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.

Видео: Сегодня

Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

А в Черниговской области правоохранители задержали ранее судимого педофила, который ходил по поселкам и приставал к маленьким девочкам. Преступник, представляясь врачом, предлагал девочкам провести медицинский осмотр.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает Раду: политики говорят о защите детей от педофилов и энергетической независимости". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"