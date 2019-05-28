Украина выбирает Раду: выборы пройдут по старой системе

В парламенте обсуждают принятие нового проекта Избирательного кодекса

Сегодня в Верховной Раде обсуждали возможность утверждения нового проекта Избирательного кодекса. Большинство народных избранников убеждены: нынешний парламент имеет все шансы быстро рассмотреть поправки.

"Если будет рассматриваться во втором чтении Избирательный кодекс, это открытые списки, пропорциональная система. Мы будем за это голосовать, и мы будем это поддерживать", – говорит Александр Вилкул, народный депутат от фракция партии "Оппозиционный блок".

Андрей Парубий сообщил, что проект Избирательного кодекса рабочая группа уже обработала. И он почти готов к рассмотрению.

"В среду рассмотрение на комитете. И безотлагательно, подчеркиваю, безотлагательно я поставлю на рассмотрение Избирательный кодекс с открытыми списками", – сказал Андрей Парубий, председатель Верховной Рады.

Но независимо от того, успеют депутаты или нет, выборы 21 июля пройдут по старой смешанной системе. Поскольку менять законодательство, когда избирательный процесс уже стартовал нельзя.

Как мы писали, указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу 23 мая после публикации в правительственном издании "Урядовый курьер".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает Раду: выборы пройдут по старой системе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"