Украина выбрала президента: реакция соцсетей

21 апреля в Украине прошло голосование во втором туре выборов президента

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

21 апреля в Украине прошло голосование во втором туре выборов президента. "Сегодня" ведут онлайн о ходе президентской гонки.

Избирательные участки закрылись. За пост главы государства борются действующий президент Петр Порошенко и кандидат Владимир Зеленский. По официальным данным ЦИК, явка на выборах достаточная, чтобы признать выборы состоявшимися. По состоянию на 20:00 превысила 62%. Наблюдатели продолжают собирать данные о нарушениях на выборах.

Между тем Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

Тем временем, пользователи соцсетей активно обсуждают результаты голосования и делятся своими впечатлениями и ожиданиями.

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Между тем, некоторые пользователи с юмором оценивают шансы украинцев проснуться на утро после выборов в совершенно новой стране.

Владимир Зеленский уже прокомментировал результаты национальных экзит-полов. Он поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув: "Все возможно".

В свою очередь, действующий президент Петр Порошенко признал свое поражение и пообещал бороться за сохранение тех успехов, которых успела добиться страна.

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