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Украина выходит еще из одного соглашения СНГ

8 июля, 05:05

Елена Вус Елена Вус

Президент Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участниц СНГ. Министерству иностранных дел поручено уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

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Текст указа №269/2020 обнародован на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, заключенного 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде", - говорится в указе.

Напомним, в июле 2019 года вслед за заявлением о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ Кабинет министров прекратил участие Украины в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали о выходе Украины из соглашения, которое регулировало поставки товаров между организациями стран – участниц СНГ. Решение было принято в январе 2019 года.

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В апреле 2019 года Украина разорвала еще два соглашения в рамках СНГ. Первое – Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, а второе – Соглашение о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза в рамках СНГ.

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Источник: Сегодня

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