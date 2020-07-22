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Украина вышла из двух соглашений СНГ из-за агрессии России

22 июля, 16:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киев продолжает пересматривать договорно-правовую базу, которая связывает Украину и Россию

Недавно Украина уже выходила из одного соглашения СНГ, а теперь Кабинет министров одобрил указ президента о выходе нашей страны из еще двух соглашений – о гуманитарном сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств и о Совете по гуманитарному сотрудничеству. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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"Министерство культуры проанализировало действующие международные договоры в рамках СНГ относительно их соответствия национальным интересам и считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о гуманитарном сотрудничестве стран СНГ (подписано в 2005 году в Казани, РФ) и в Соглашении о Совете по гуманитарному сотрудничеству (подписано в 2006 году в Минске, Беларусь)", – говорится в пояснительной записке.

Причиной денонсации договоров является российская военная агрессия против Украины, которая фактически остановила сотрудничество между странами. Сотрудничество же с другими странами-участницами СНГ Украина продолжит в двухстороннем формате.

В тренде
Украина вышла из двух соглашений СНГ из-за агрессии России

Напомним, в июле 2019 года вслед за заявлением о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ Кабинет министров прекратил участие Украины в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ.

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СНГ соглашение Кабинет министров

Источник: Сегодня

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