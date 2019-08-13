Украина выслала российского дипломата: как "отомстит" Кремль

Российские власти объявили "персоной нон грата" одного из сотрудников украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Об этом 13 августа сообщили в министерстве иностранных дел РФ, объяснив такое решение аналогичными действиями украинских властей, которые выслали из страны уличенного в шпионаже сотрудника диппредставителя России во Львове.

При этом российские дипломаты утверждают, что Служба безопасности Украины три месяца тянула с обнародованием этой информации.

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Напомним, ранее в этот день в СБУ сообщили об обнаружении во Львовской области выявила местного жителя, собиравшего разведданные для российских спецслужб. Информацию он передавал через "российского разведчика под дипломатическим прикрытием", которого на данный момент уже выдворили из Украины.

"За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона persona non grata. Он уже покинул территорию Украины", – сообщает СБУ.

Напомним, ранее "Сегодня" пообщались с полковником Воздушных сил ВСУ Сергеем Лазаревым, который три года выдавал России секретную информацию. Что он рассказал, вы можете узнать в видеосюжете:

Мы также писали о разоблачении сотрудника харьковской полиции, которого также заподозрили в работе на российскую разведку.

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