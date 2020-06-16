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Украина выступила с заявлением о принудительной российской паспортизации в Крыму

16 июня, 13:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские дипломаты напомнили оккупантам о международной конвенции

Еще с 2014 года, сразу после аннексии полуострова, крымчанам начали массово выдавать российские паспорта. Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением из-за навязывания Россией жителям оккупированного Крыма своих документов.

"В последние дни в информационном пространстве наблюдается искусственная дискредитационная кампания относительно российских паспортов, которые навязывались гражданам Украины российской оккупационной администрацией Крыма с марта 2014 года. Принудительная паспортизация – это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации", – заявили в ведомстве.

Дипломаты напомнили, что РФ нарушила и украинские законы, и международное право. В частности, речь идет о статье 45 Положения о законах и обычаях сухопутной войны, утвержденного IV Гаагской конвенцией 1907 года, запрещает принуждение населения оккупированных территорий к присяге на верность государству-оккупанту, а, следовательно, и к принудительной смене гражданства.

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"Навязанная паспортизация является элементом системного давления российской оккупационной администрации на граждан Украины, заранее спланированного и цинично реализованного. Крымчане фактически были лишены права выбора. Возможности отказа от российского гражданства были жестко ограничены путем определения недостаточного количества соответствующих центров и слишком коротких сроков приема заявлений об отказе. Кроме того, в случае отказа жителей Крыма от получения российских паспортов, искусственно ограничивались их права на трудоустройство, медицинскую защиту, социальную и пенсионную помощь", – говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве также отметили, что местные жители были вынуждены получать российские паспорта еще и для того, чтобы сохранить свои дома, имущество на оккупированном полуострове в связи с подписанием Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей в Крыму.

"Украина будет защищать права и интересы граждан Украины, проживающих в условиях оккупации в Автономной Респулици Крым и г. Севастополе", – добавили в ведомстве.

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Ранее лидер Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Рефат Чубаров сравнивал российские паспорта в Крыму с "аусвайсами" фашистов. Немцы во время оккупации тоже вводили свои документы на полуострове, вспомнил политик.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Россия Крым паспорт МИД Украины

Источник: Сегодня

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