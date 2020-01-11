Украина выяснит причины задержки вылета украинского "Боинга"

Киев не удовлетворен задержкой отправления этого самолета в аэропорту Тегерана

/ Фото: МИД Украины

Украинская сторона не сбрасывает со счетов версию взрывного устройства на борту разбившегося в Тегеране самолета Boeing 737 и уточняет причину задержки вылета этого самолета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в интервью американской телекомпании CNN министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, украинские специалисты "все еще проверяют внутри обломков фюзеляжа самолета и пытаются определить, была ли установлена бомба на борту". Пристайко аргументировал это тем, что Киев "не удовлетворен задержкой отправления этого самолета в аэропорту Тегерана".

"Мы расследуем, почему эта задержка произошла и почему часть багажа не была погружена на борт", — пояснил глава МИД страны.

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Украина не спешит обвинять Иран в причастности к авиакатастрофе, признал министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он признал, что у Киева нет достаточных доказательств.

Смотрите полную версию брифинга министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко на телеканале "Украина 24".

Ранее иранский чиновник объяснил причину задержки вылета украинского самолета.

Напомним, что ранее стало известно, когда будет объявлена предварительная причина катастрофы украинского самолета. Заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф.

Также в Сети появилась видеореконструкция авиакатастрофы украинского МАУ. По версии американского ABC News, самолет могли сбить две ракеты.

Видео: ABC news

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