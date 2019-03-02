Украина является одной из главных кандидаток на вступление в ЕС – представитель Еврокомиссии
Вагнер отметил, что Украина имеет амбиции стать членом ЕС в определенный момент
Украина, Молдова и Грузия являются основными кандидатами на вступление в ЕС. Об этом заявил председатель группы поддержки в Европейской Комиссии Питер Вагнер во время Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.
"Украина вместе с Молдовой и Грузией – это самые главные кандидаты (на вступление в ЕС – ред.). Я вижу, что у Украины есть будущее, и это очень четко понятно, что Украина имеет амбиции стать членом ЕС в определенный момент", – сказал он.
Вагнер также подчеркнул, что Украина уже имеет Соглашение об ассоциации с ЕС, Соглашение о зоне свободной торговли, и их имплементация является 90% того, что составляет верхушку европейского законодательства.
Накануне сообщалось, что Кабинет министров Украины выполнил более половины обязательств, необходимых для получения второго транша по четвертой программе макроэкономической помощи Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.
Напомним, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Всего – 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".
Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.
ЕС перечислил Украине первый транш по четвертой программе макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро 11 декабря 2018 года:
28 февраля 2019 года переговоры с Домбровскисом провел премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, все вопросы решаются в оперативном режиме.
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