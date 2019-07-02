Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере – Зеленский

По словам президента, это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER

Фото: president.gov.ua.

Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы заинтересованы углубить сотрудничество с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая будет действовать в Украине до 2022 года. Это весомый вклад в укрепление нашей обороноспособности", – сказал он во вторник в Торонто после встречи на совместном брифинге с канадским премьером Джастином Трюдо.

Также Зеленский отметил, что Украина и Канада будут работать над усилением двустороннего экономического сотрудничества и расширением действия двустороннего соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.

"Важное место в украинско-канадских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, и мы хотели бы его усилить. Поэтому наши стороны будут работать над расширением действия двустороннего соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером.

Как сообщалось, в Торонто началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

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