Украина закрепит в Конституции стремление в ЕС и НАТО: Порошенко озвучил детали

Президент Украины Петр Порошенко собирается направить в Верховную Раду законопроект, которым предлагается закрепить в Конституции европейские стремления нашей страны. Об этом он сказал во время торжеств в центре Киева по случаю празднования Дня Независимости.

По его словам, найден способ, как Украине быстрее присоединиться к Евросоюзу и военному альянсу НАТО.

"Буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия сессии Верховной Рады, которая запланирована на 4 сентября, подам соответствующий законопроект", – заявил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.

Напомним, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. Сейчас Украина принимает участие в миссиях НАТО, увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане, ранее оказывала значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе и является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.

Сегодня Украина отмечает День Независимости. Смотрите онлайн-трансляцию военного парада в Киеве. В нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые на параде отмаршируют 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику пройдутся военные из 18 стран мира – всего 300 человек.