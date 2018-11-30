Украина закрыла въезд для мужчин из России

Сегодня, 10:05

В Украину не пропускают мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

После введения военного положения Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании, собранном главой государства.

"В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – сообщил он.

В свою очередь Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

"Я бы усилил требования к регистрации (граждан РФ – Ред.), особенно в областях, в которых введено военное положение. Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции", – подчеркнул президент.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.
Россия, россияне, граница, военное положение

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Источник:

"Сегодня"

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