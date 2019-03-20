Украина закупит новую партию Javelin: Порошенко дал поручение Полтораку

Американское оружие и турецкие боевые дроны существенно усилят украинскую армию, отметил глава государства

Javelin. Фото: flickr.com/Steve Dock..

Украина закупит новую партию Javelin: Порошенко дал поручение Полтораку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/22d/b07/5c922db07d663.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/22d/b07/5c922db07d663.jpg 2019-03-20T14:16:00+02:00 Политика Американское оружие и турецкие боевые дроны существенно усилят украинскую армию, отметил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке у США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом он заявил во время церемонии передачи техники ВСУ в Хмельницкой области.

Он отметил, что испытанные в Украине турецкие беспилотники Bayraktar существенно изменят расклад сил на Донбассе. Президент напомнил, как появление американских "Стингеров" в Афганистане стало в свое время переломным моментом в войне этой страны с Советским Союзом.

"С поступлением беспилотников Bayraktar в Вооруженные силы наши способности в противостоянии врагу значительно возрастут. Верю, что турецкие боевые дроны, американские Javelin, другие позиции, которые поставляют нам наши партнеры, отечественные изделия оборонно-промышленного комплекса значительно повысят цену грубой агрессии Кремля против Украины", – сказал Порошенко.

Глава государства также дал поручение военному руководству по турецким беспилотникам и новым закупкам Javelin.

"Поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны принять все необходимые меры, ускорить проведение обучения (управлением Bayraktar), в том числе и в Турции, украинских воинов. Быстрее завершить весь цикл постановки на вооружение и доложить мне, когда беспилотные ударные летательные аппараты будут переданы в части непосредственно на линию соприкосновения. Так же надо будет сделать и по противотанковых комплексах Javelin. Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках у наших американских партнеров", – добавил он.

Как сообщалось, на днях спецпредставитель США Курт Волкер сообщил хорошую новость относительно Javelin для Украины. По его словам, американцы готовы к новым поставкам противотанкового оружия, а также и других видов вооружения.

Напомним, 30 апреля прошлого года Петр Порошенко подтвердил, что Javelin прибыли в Украину. В итоге военные получили 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. Как рассказывал военный эксперт Антон Михненко, Javelin могут сбивать даже вертолеты, но у них есть один недостаток.

Смотрите видео, как в Украине испытывали ПТРК Javelin.

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