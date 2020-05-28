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  1. Новости политики

Украина займет 350 млн долларов в МБРР

28 мая, 23:00

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Заем потратят в сфере экономического восстановления

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития в размере 350 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте главы государства в соответствующем распоряжении.

Владимир Зеленский распоряжением от 27 мая 2020 сформировал делегацию Украины для участия в переговорах с МБРР о заключении данного соглашения и утвердил для нее директивы.

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Как сообщалось, Кабинет министров распоряжением от 25 мая признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере 350 млн гривен. В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.

Ранее сообщалось, что Кабмин займет у МБРР 150 млн долларов для наполнения спецфонда госбюджета, чтобы из него делать соцвыплаты. Деньги поступят в некий спецфонд и будут выделяться исключительно на социальные выплаты украинцам.

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Украина ЕБРР Владимир Зеленский займы

Источник: Интерфакс-Украина

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