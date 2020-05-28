Украина займет 350 млн долларов в МБРР

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития в размере 350 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте главы государства в соответствующем распоряжении.

Владимир Зеленский распоряжением от 27 мая 2020 сформировал делегацию Украины для участия в переговорах с МБРР о заключении данного соглашения и утвердил для нее директивы.

Реклама В тренде Заседание Совбеза ООН по Крыму: защита Украины или уступка России?

Как сообщалось, Кабинет министров распоряжением от 25 мая признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере 350 млн гривен. В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.

Ранее сообщалось, что Кабмин займет у МБРР 150 млн долларов для наполнения спецфонда госбюджета, чтобы из него делать соцвыплаты. Деньги поступят в некий спецфонд и будут выделяться исключительно на социальные выплаты украинцам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама