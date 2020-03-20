Украина ждет важный груз: Зеленский рассказал, что везут из Китая

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни в Украину привезут из Китая большое количество медицинских товаров. Об этом он сказал в своем видеообращении.
По его словам, в ближайшие 48 часов в Украине из Китая привезут жизненно необходимые медицинские товары, а именно:
- 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
- 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
- 1 миллион масок, которые поступят в украинские аптеки;
- 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
- 400 тысяч экспресс-тестов;
- 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.
"Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфикаторами каждого гражданина Украины", – пообещал Зеленский.
Также Зеленский рассказывал, что в Украине появились первые свои экспресс-тесты на коронавирус, а изготовили их в Институте молекулярной биологии.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине 15 областей имеют тесты для выявления коронавируса. В свою очередь президент Владимир Зеленский говорил, что в ближайшее время в Украину поступит миллион экспресс-тестов.
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