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Украина ждет важный груз: Зеленский рассказал, что везут из Китая

20 марта, 12:31

Сергей Мартынец

Глава государства рассказал, когда ждать маски и тесты в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни в Украину привезут из Китая большое количество медицинских товаров. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По его словам, в ближайшие 48 часов в Украине из Китая привезут жизненно необходимые медицинские товары, а именно:

  • 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
  • 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
  • 1 миллион масок, которые поступят в украинские аптеки;
  • 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
  • 400 тысяч экспресс-тестов;
  • 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфикаторами каждого гражданина Украины", – пообещал Зеленский.

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Также Зеленский рассказывал, что в Украине появились первые свои экспресс-тесты на коронавирус, а изготовили их в Институте молекулярной биологии.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине 15 областей имеют тесты для выявления коронавируса. В свою очередь президент Владимир Зеленский говорил, что в ближайшее время в Украину поступит миллион экспресс-тестов.

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Китай тесты Владимир Зеленский маски-шоу

Источник: Сегодня

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