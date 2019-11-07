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Украина жестко отреагировала на "отрезанный" на карте Крым

7 ноября, 12:18

Украинские дипломаты напомнили редакции The New York Times, чей Крым

/ Фото: AFP

Распространяя в своих материалах карты Украины без аннексированного Россией Крыма либо оккупированного Донбасса, СМИ подыгрывают кремлевской пропаганде.

Об этом заявили в посольстве Украины в США после публикации такой карты в статье на сайте американской газеты The New York Times.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", – заявили дипломаты, назвав это нарушением международно признанных границ Украины.

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В посольстве ожидают, что журналисты оперативно отреагируют на произошедшее, и напомнили об их призвании – "доносить до американской и мировой общественности правду".

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Фото: AFP

"Правда в том, что Крым – это Украина! Ошибка должна быть исправлена!" - резюмируют они.

Стоит отметить, что за последние несколько лет данный инцидент стал уже не первым – в 2017 году на сайте The New York Times была опубликована карта России с "присоединенным" Крымом. Тогда это тоже не осталось без внимания украинского МИД.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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Крым СМИ Украина New York Times аннексия Крыма карта Украины

Источник: Сегодня

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