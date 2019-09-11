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Украина жестко отреагировала на "выборы" в оккупированном Крыму: что заявила Рада

11 сентября, 17:58

Киев не изменит политику по оккупированному полуострову

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pixabay

Украина не намерена признавать незаконные т.наз. "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму .

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Сегодня украинский парламент по сокращенной процедуре рассмотрел проект постановления "О заявлении Верховной Рады о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины – Автономной Республика Крым и г. Севастополь" (№2119).

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Представляя постановление, председатель комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко отметил, что данное постановление не вернет Крым, но станет четким сигналом, что наше государство не изменит свою политику по отношению к временно оккупированному Крыму. За постановление проголосовали 325 нардепов.

Новости "Сегодня" сообщали, что ЕС и США жестко отреагировали на проведение "выборов" в Крыму.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Источник: Сегодня

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