Украина жестко ответила на визит Путина в Крым

В МИД напомнили, что АР Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

"Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН", – говорится в сообщении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведовстве напомнили, что АР Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.

"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введения санкций против РФ как государства-оккупанта", – добавили в МИД.

Как сообщалось, Путин во время президентских выборов в РФ в 2018 года посетил аннексированный Россией в 2014 году крымский полуостров. В свою очередь украинский президент Петр Порошенко счел такие действия "опасной провокацией". А украинском МИД подчеркнули, что визит является грубым нарушением государственного суверенитета Украины.

Ранее мы писали о том, что Медведев посетил аннексированный полуостров. В частности, он побывал в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", где проходил концерт хора Сретенского монастыря "Шедевры хорового искусства России" по случаю 1030-летия крещения Руси.