Украинцам готовят сюрприз к переписи населения: Гончарук рассказал о новшестве

В государственном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на проведение переписи населения, заверил премьер

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Кабинет министров планирует внедрить онлайн-инструменты для более эффективного процесса переписи населения Украины. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Алексей Гончарук.

Вместо непосредственного анкетирования украинцев при визите к ним домой может появиться более простой способ для внесения данных граждан.

"Мы посмотрели на разную практику в мире, как делается перепись, и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов, стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе с помощью онлайн-инструментов", – сказал Гончарук и добавил, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на проведение переписи населения.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Алексей Гончарук заявлял, что в Украине до конца года могут провести электронную перепись населения. Он отмечал, что сейчас в реестрах об украинцах очень много фейковой информации.

Ранее заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

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