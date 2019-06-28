Украинцам нужно полноценное право на землю: эксперт привел аргументы

Собственность на вещи делает человека социальным существом, говорит Всеволод Речицкий

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Если украинец не может распоряжаться землей – дарить, закладывать в банке, продавать – это значит, что он не имеет полноценного права на нее.

Об этом специалист по конституционному праву, доцент кафедры конституционного права Украины "Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого", член Конституционной комиссии Украины Всеволод Речицкий рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

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По его мнению, декларируемое в Конституции Украины право народа на землю – обман населения страны.

"Конституции как таковые – это документы развитого капитализма. Так называемые "социалистические конституции" – это обман в определении понятия. Близкими к реальности сегодня являются только западные – рыночные и, одновременно, либерально-демократические конституции. Образованные, современные экономисты, политологи и юристы знают: если что-то объявляется общенародной собственностью, то это на самом деле не собственность. В лучшем случае, это просто указание на пространственные границы юрисдикции государства, в худшем – прямой и сознательный обман населения страны. Собственность может принадлежать либо одному человеку, либо группе конкретных лиц, которые могут распоряжаться своими активами по-настоящему, то есть до конца – подарить, заложить в банке, продать тому, кто дороже заплатит. Если собственность нельзя свободно продавать, то это не собственность в классическом понимании и смысле. Если собственность принадлежит сразу всем, то это значит, что на самом деле она не принадлежит никому. К сожалению, именно по такой "коллективистской" схеме у нас прописана собственность на землю в Основном Законе. И с этой проблемой столкнулся уже не один Петр Порошенко", – говорит специалист по конституционному праву.

По его мнению, крымские татары, которые пережили депортацию и геноцид, явно заслуживают, чтобы с ними наконец-то поступили справедливо.

"Я работал в группе по изменению Конституции в части обновления статуса Крыма в последней Конституционной комиссии. Как только мы начали смотреть, что современное международное право гарантирует коренным народам, то увидели, что там присутствует множество самоуправленческих прав и настоящее, полноценное право на землю. Но только мы подошли к вопросу земли для крымских татар, как уперлись в статью 13 Конституции, которая говорит о том, что земля в Украине – это общенародное достояние", – сетует Речицкий.

Он добавил, что если Украина хочет выжить как страна, то должны признать, что Конституцию нужно превратить в механизм, позволяющий людям свободно и благополучно жить.

"Без признания полноценного права частной собственности на землю Украина будет и дальше деградировать. Именно собственность на вещи и активы делает современного человека социальным существом, отнятие же собственности возвращает человека в биологический статус. Поэтому украинскую землю нужно отдать людям. Это сложно, потому что земля у нас – это основной ресурс. Как считал Михаил Грушевский, хороший земельный закон – это и есть воплощенное конституционное право Украины", – резюмировал ", член Конституционной комиссии.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что прокуратура вернула государству 55 гектаров земли в Днепропетровской области .

Напомним, с сентября 2018 года по май 2019-го в Украине состоялось 1037 успешных электронных земельных аукционов на общую сумму 79,18 млн гривен. Их провели госпредприятие СЕТАМ Агентства по розыску и менеджменту активов и Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра через платформу OpenMarketLand.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "В сфере прав человека у нас все еще социализм": интервью с Всеволодом Речицким" .

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