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Украинцам посоветовали "лечиться" от коронавируса сексом и алкоголем

13 марта, 19:12

Станислав Кожемякин

"Слуга народа" Елизавета Богуцкая рассказала, как не заразиться опасной инфекцией

Народный депутат Елизавета Богуцкая, которая ранее уже отличилась резкими высказываниями в адрес известного социолога Евгения Головахи, вновь оскандалилась.

Решив присоединиться к общественному обсуждению эпидемиологической ситуации в Украине на фоне распространения коронавирусной инфекции, "слуга народа" посоветовала в качестве профилактики и для лечения заболевания регулярно париться в бане, пить алкоголь и заниматься любовью.

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"Если высокие температуры убивают "корону", то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс", – написала Богуцкая 13 марта на своей странице в Facebook.

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Очевидно, тех, кто все же решит воспользоваться ее советом, народная избранница предупредила не совмещать эти занятия, поскольку это может привести к летальному исходу от сердечной недостаточности.

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В то же время, Минздрав советует украинцам следить за собственной гигиеной, временно сократить круг своих контактов и при появлении симптомов заболевания обратиться к врачу.

Напомним, что на сегодняшний день известно лишь о двух украинцах с позитивными анализами на COVID-19. Оба пациента находятся в Черновицкой области: один из них в феврале вернулся из поездки с женой в Италию, а у второго из этой страны вернулась супруга. Их обоих изолировали и оказывают симптоматическое лечение.

Третья заразившаяся вирусом – пожилая женщина из Радомышля – скончалась.

В рамках борьбы с распространением болезни Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение закрыть государственные границы с европейскими странами для иностранных граждан. Распоряжение вступает в силу 15 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия скандал алкоголь секс баня коронавирус Елизавета Богуцкая

Источник: Сегодня

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