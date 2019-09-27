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Украинцам-узникам Кремля хотят дать социальную защиту: появились детали

27 сентября, 14:34

Украина должна была официально признать существование заложников и сделала это, говорит Котелянец

/ Фото: AFP

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Одна из стратегических целей объединения родственников украинских пленников Кремля – поддержка всех политзаключенных, в том числе освобожденных, а также их семей.

Об этом глава общественной организации "Объединение родственников политических узников Кремля" Игорь Котелянец рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

По его словам, результатом работы по этому направлению стал законопроект о статусе заложников.

"Он регламентирует статус как политических заложников, которые находятся в Крыму и в России, так и заложников, которые пребывают в застенках на оккупированных территориях Донбасса. Есть рабочая группа, в которую входят юристы Украинской Хельсинской группы, "Юридическая сотня", "Медийная инициатива по правам человека", помогают Крымская правозащитная группа, Центр гражданских свобод. И вместе с ними мы, собственно, написали такой законопроект. Он был принят в первом чтении в июне этого года, но, к сожалению, в сильно измененном варианте, по сравнению с первоначальным", – говорит Котелянец.

Он также объяснил, для чего Киеву нужен этот закон.

"Для того, чтобы Украина официально признала существование заложников и предоставила им соответствующий статус. Этот статус обязывает страну бороться за освобождение заложников. И гарантирует им социальную защиту", – добавил глава общественной организации.

Новости "Сегодня" сообщали, что брат Игоря Котелянца – Евгений Панов – был задержан ФСБ в оккупированном Россией Крыму и осужден к восьми годам колонии по сфабрикованному делу о терроризме . Он провел в заключении более трех лет и вернулся в Украину только благодаря обмену между Киевом и Москвой удерживаемыми лицами.

Напомним, что также освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов будет бороться за освобождение других узников Кремля , в том числе и на Донбассе.

Больше читайте на сайте "Сегодня": ""Права политзаключенных и членов их семей должны быть защищены законом": интервью с братом узника Кремля"

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Источник: Сегодня

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