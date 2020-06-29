Украинцев призвали "ментально готовиться" к полномасштабному вторжению России

В МИД считают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы добиться своих целей

Россия, которая уже проводит масштабные военные учения, не остановится перед использованием армии для достижения своих политических или экономических целей. К этому украинцы должны быть "ментально готовыми", заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

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"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", – сказал дипломат в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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По его словам, Россия усиливает военное присутствие у восточной границы Украины, а также значительно усилила группировки в оккупированном Крыму.

"Достаточно часто приводятся к повышенной боевой готовности российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий", – добавил замминистра.

Боднар также считает, что причинами полномасштабного наступления может быть как внутренняя нестабильность в России, в частности, из-за недовольства результатами голосования за изменения в Конституции, так и вопросы поставки воды в оккупированный Крым.

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Напомним, как считает бывший заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский, президент России Владимир Путин проводит парады не для чествования миллионов жертв Второй мировой войны, а транслирует желание восстановить международную значимость России. По мнению дипломата, за этими празднованиями "маскируется страх".

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву. Также смотрите видео, как президент Беларуси Александр Лукашенко публично проигнорировал Путина:

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