Украинцев спасут от шансона: в Раде предлагают запретить музыку в маршрутках

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Из маршруток скоро может исчезнуть любимый водителями шансон – в Верховную Раду внесен законопроект №3006, которым предлагается запретить музыку в общественном транспорте. Об этом написал в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

По его словам, законопроект призван положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. По его словам, эту проблему недавно подняли общественные организации и некоторые депутаты.

"Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки шансона или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах будет разрешена только через наушники. Надеюсь, парламент не будет медлить с принятием этого закона", – написал Вятрович.

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Отметим, что недавно уже произошел инцидент в общественном транспорте. Как сообщали новости "Сегодня", в автобусе Луцк-Киев волонтера и участницу АТО высадили из-за российского сериала. Девушки попросили водителя выключить сериал страны-агрессора, но он отказался.

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В то же время нашлись и защитники таких действий водителя. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар подал заявление на волонтеров за "дискриминацию" русского языка.

Напомним, в 2016 году в Черкассах и Николаеве запретили включать музыку в маршрутках. Местные чиновники отмечали, что больше всего жалоб пассажиров возникало из-за музыки стиле шансон.

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